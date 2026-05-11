Juana Repetto habló sobre las desigualdades en la crianza y Sebastián Graviotto salió al cruce: "De nuevo no"

La separación entre Juana Repetto y Sebastián Graviotto volvió a quedar en el centro de la escena mediática después de un video que la actriz compartió en redes sociales y que muchos interpretaron como una indirecta dirigida al padre de sus hijos.

Aunque Juana nunca mencionó directamente a Graviotto, el contenido del mensaje, sumado al delicado contexto que atraviesa la expareja tras la ruptura, generó una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales.

Lejos de quedarse callado, Sebastián decidió responder públicamente y reflexionó sobre la crianza compartida, los nuevos modelos de paternidad y el peso cultural que todavía existe sobre las madres.

El video de Juana Repetto que generó polémica

Todo comenzó cuando Juana Repetto publicó un reel en su cuenta de Instagram acompañado de un audio reflexivo sobre las diferencias que todavía existen entre las responsabilidades de madres y padres.

En el video aparecían distintos momentos cotidianos junto a sus hijos mientras sonaba una frase que rápidamente se volvió viral: "Una madre que no va a la reunión de la escuela es mala madre, un padre que va es el padre del año".

A partir de allí, el mensaje profundizaba sobre la carga histórica que recae sobre las mujeres en las tareas de cuidado, las desigualdades en la crianza y la realidad que viven muchas madres separadas.

El contenido no pasó desapercibido y muchos usuarios interpretaron el posteo como una clara indirecta hacia Sebastián Graviotto.

Sebastián Graviotto respondió tras las especulaciones

Cansado de los rumores y de las interpretaciones en redes sociales, Sebastián Graviotto decidió salir a responder desde sus historias de Instagram.

Con evidente fastidio, comenzó diciendo: "Me están llegando un montón de mensajes de que me estuvieron tirando palitos, ¿qué pasó ahora? De nuevo no, porfa".

Luego explicó que había visto el reel compartido por Juana y reconoció que incluso coincidía con gran parte del mensaje. "Ahí vi el reel que subió Juana y está buenísimo porque a mí me pasa un montón", aseguró.

Sin embargo, inmediatamente marcó un límite y pidió que no todo lo relacionado con maternidad o crianza sea interpretado automáticamente como una crítica hacia él.

"Antes de esto, no normalicemos que todo lo que suba Juana sobre la maternidad es un palito para mí. En este caso no lo creo... o elijo no creerlo", lanzó.

La difícil adaptación tras la separación

Más allá de la polémica puntual, Graviotto también habló sobre el complejo proceso de reorganización familiar que atraviesan después de la separación.

El ex participante de realitys admitió que la nueva dinámica todavía está en construcción y que ambos intentan priorizar el bienestar de sus hijos.

"Me pasó hace poco, tengo varios ejemplos para dar, con Lupe que me separé hace 7 años y con los chicos, que para mí y Juani es nuevo y es difícil", confesó.

Además, contó detalles de las conversaciones privadas que mantiene con Juana Repetto para organizar la crianza compartida de Belisario.

Cómo organizan la crianza compartida

Durante su descargo, Sebastián explicó que las decisiones vinculadas a los chicos se toman en conjunto y de manera gradual.

Según relató, recientemente estuvieron conversando sobre cómo dividir los días de convivencia con los hijos y remarcó que todavía están atravesando una etapa de adaptación.

"El otro día estábamos hablando y dividiendo los días para que los chicos vengan a casa, y Juana me decía que vayamos de a poco porque Belisario tiene 4 años y es chico", detalló.

Luego agregó: "Después veremos si son 2 o 3 días, eso se ve de a poco y lo decide cada padre".

El debate sobre los nuevos roles de paternidad

Uno de los puntos más profundos del descargo tuvo relación con las estructuras culturales históricas vinculadas a la maternidad y la paternidad.

Sebastián Graviotto reconoció que durante muchos años las tareas de crianza recayeron casi exclusivamente sobre las mujeres, aunque aseguró que intenta correrse de esos modelos tradicionales.

"Me parece que esto de los roles es un arrastre que traemos de hace mucho tiempo y por mi parte estoy tratando de cambiarlo", afirmó.

Además, defendió la importancia de que los padres participen activamente en la vida cotidiana de sus hijos y remarcó que las responsabilidades deberían compartirse mucho más.

"Cuando hay algo importante como ir al colegio, el médico o las reuniones del colegio, se puede cambiar. Es algo que tenemos que laburar los dos", expresó.

La frase final que resumió toda la discusión

En uno de los momentos más sinceros de su descargo, Sebastián reflexionó sobre cómo todavía hoy se sigue considerando "extraordinario" que un padre cumpla tareas básicas de crianza.

"Hay cosas que están cambiando, es verdad que la mamá es soldado, pero creo que ya veo más padres en las reuniones del colegio", señaló.

Y finalmente cerró con una frase que resumió gran parte del debate que se instaló en redes sociales: "Espero que estar presente, ocuparse, ir al médico o lo que sea deje de ser algo extraordinario para el padre".

Un debate que va mucho más allá de la separación

La situación entre Juana Repetto y Sebastián Graviotto volvió a abrir una discusión mucho más profunda sobre los nuevos modelos de maternidad y paternidad.

Entre indirectas, interpretaciones y respuestas públicas, la historia expuso una realidad que atraviesa a muchas familias: cómo repartir responsabilidades de manera más equitativa y romper con estructuras culturales que todavía siguen muy presentes.

Mientras tanto, las redes sociales continúan debatiendo sobre quién tiene razón, aunque el verdadero eje de la conversación parece ir mucho más allá de una simple polémica mediática.