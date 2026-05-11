Marley, tajante sobre su relación con Santiago del Moro tras el escándalo por los Martín Fierro: "Hay que tener el ego bien ubicado..."

Desde que se conocieron las nominaciones a los Premios Martín Fierro a la Televisión Abierta, se desató una fuerte polémica entre los famosos que quedaron ternados y quienes fueron excluidos. En ese contexto, Flor Peña y Marley cuestionaron públicamente los criterios de selección y apuntaron contra Santiago del Moro. Luego del revuelo que generaron sus dichos, el conductor de "Por el mundo" rompió el silencio y aclaró cómo es realmente su relación con el presentador de "Gran Hermano".

Durante su programa de streaming en Luzu TV, el papá de Mirko y Milenka había mostrado sorpresa por cómo quedaron conformadas las categorías. Entre bromas, remarcó que en conducción femenina había muchas más nominadas que en masculina y deslizó su desconcierto por no haber sido incluido. Ahí fue cuando su compañera lanzó la frase más picante: "¿Hay menos para que se lo gane Del Moro?", comentario que rápidamente explotó en redes sociales.





En medio de la repercusión, Marley habló en "Puro Show" (El Trece) y buscó bajarle el tono al conflicto. "A mí me divierten los Martín Fierro, obviamente voy a ir y estoy agradecido. He estado nominado miles de veces y que una vez no te nominen no pasa nada. Hay que tener el ego bien ubicado", aseguró, dejando en claro que no se siente perjudicado por la decisión de APTRA.

Más adelante, el conductor marcó distancia de las declaraciones más filosas de Peña. "Lo que dijo Florencia fue una apreciación personal de ella, yo no deliro con que soy mejor que el otro, no me cambia", sostuvo. Sin embargo, aprovechó para cuestionar la manera en que se evalúan formatos tan distintos dentro de una misma terna.

Santiago del Moro conduce todas las noches "Gran Hermano".

"Aptra no sabe lo que es tener un programa de un estilo y otro de otro estilo, debería haber un rubro para los programas semanales y otro para los programas diarios", analizó.

Después comparó el desgaste de cada ciclo y señaló: "No es lo mismo conducir un programa como Por el Mundo desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche y mantenerte siempre con humor para hacer un programa gracioso, a alguien que se sienta a hacer un programa de una hora en vivo".

Marley habló sobre su relación con Santiago del Moro. (Foto: Captura El Trece).

Lejos de alimentar versiones de pelea con Del Moro, Marley fue todavía más directo. "Con Santiago no tengo relación, no me lo encuentro. Piensan que tengo una guerra con él y yo no tengo ninguna guerra, me da totalmente lo mismo", disparó. Incluso cerró con ironía: "Si quieren un día tomamos algo y nos damos un abrazo para terminar la guerra que todos ustedes crearon".

Mientras tanto, la controversia alrededor de los Martín Fierro sigue sumando capítulos. Entre chicanas, sospechas y cruces mediáticos, los premios más importantes de la televisión argentina volvieron a quedar envueltos en un clima caliente que promete seguir dando que hablar.