Escándalo con Rocío Oliva: pelea, trompadas y gritos en un boliche

Rocío Oliva se colocó este sábado 9 de mayo en el centro de la escena mediática tras protagonizar una pelea a las trompadas dentro del boliche Tropitango, una de las discos bailables más concurridas por famosos y futbolistas. Un video que circuló en redes sociales mostró a la expareja de Diego Maradona en medio del pleito.

La cuenta de Instagram "Lo más popu" compartió el clip en historias con la siguiente descripción: "Rocío Oliva en el 'Tropi' se fue a las manos. Según me dijeron, su amiga se peleó con otra y ella se metió a defenderla. Ahí se picó todo y empezaron todos a revolear manos".

Rocío Oliva protagonizó un escándalo en un boliche. (Instagram/@lomaspopucom).

Al aire de "Infama" (América TV) también abordaron la polémica y pusieron en pantalla imágenes que hablan por sí solas. En el video en cuestión, Oliva aparece en el centro de la pista, rodeada de varias personas y personal de seguridad, en pleno cruce que incluyó empujones y manotazos.

El ciclo de Marcela Tauro coincidió en que todo habría comenzado por un conflicto que involucró a una amiga de la futbolista. "Fue adentro y parece que una amiga de ella tuvo un problema", explicó Santiago Sposato.

Mientras los panelistas intentaban reconstruir lo sucedido, Karina Iavícoli avaló la hipótesis de que la reacción de Rocío Oliva se debió a que fue en defensa de alguien cercano: "Habría que saber la otra parte, qué le pasó a la amiga. Capaz alguien la tocó", analizó durante el debate.

"Qué fuerte cuando el seguridad le agarra la mano a ella", remarcó Cora Debarbieri uno de los momentos álgidos de la filmación, cuando un personal de seguridad le agarró la mano a Oliva en pleno forcejeo.

Por su parte, Gonzalo Sorbo destacó un gesto puntual de Rocío Oliva antes de esa escena en específico. "Hay un gesto que hace ella como ‘¿Qué te pasa?' y ahí después viene el manotazo. Veo que es un hombre, parece uno de seguridad", indicó.