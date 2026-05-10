El contundente mensaje de Mauro Icardi a sus hijas con Wanda Nara: "Ustedes también son parte de esta historia..."

Fiel a su estilo, Mauro Icardi aprovechó el momento para dejar un fuerte mensaje en redes sociales. Recordemos que el delantero del Galatasaray festejó el campeonato junto a Eugenia "La China" Suárez y los hijos de la actriz en medio de un clima de euforia, pero también utilizó sus redes para dedicarles un sentido posteo a sus hijas, Francesca e Isabella, donde volvió a disparar contra Wanda Nara.

Desde su cuenta de Instagram, el futbolista posteó una foto en donde se lo ve junto a las nenas en un partido pasado, junto con una firme aclaración para terminar con las especulaciones sobre su rol de padre y el acercamiento que tuvo a Amancio, Magnolia y Rufina.

El posteo de Mauro Icardi para Francesca e Isabella, sus hijas con Wanda Nara. (Instagram/@mauroicardi).

El emotivo posteo de Mauro a sus niñas es contundente. "Ustedes también son parte de todo esto, mis princesas hermosas. Nos quisieron separar con falsas denuncias. Nos quisieron alejar con mentiras. Intentaron distanciarnos aprovechándose de una justicia incapaz, de personas sin valores y de historias inventadas para intentar dañarnos. Nos quisieron hacer creer públicamente que nuestro vínculo podía romperse. Que el amor de un padre hacia sus hijas podía apagarse por decisiones ajenas, manipulaciones o intereses oscuros", comenzó diciendo el futbolista.

Y continuó: "Pero hay algo que nunca entendieron... el amor real no se ensucia, no se compra y no se destruye. Nuestro vínculo jamás estuvo en duda. Ni un solo día. Porque más allá de cualquier intento por separarnos, ustedes siempre estuvieron en mi corazón, en cada pensamiento, en cada lágrima, en cada sonrisa y en cada paso que di". "Todo lo que hago también es por ustedes. Cada esfuerzo, cada caída, cada vez que me levanté cuando muchos querían verme destruido", agregó.

"Y hoy, mientras seguimos haciendo historia, quiero que sepan algo que nadie jamás podrá cambiar: ustedes también son parte de esta historia. Porque detrás de cada campeonato, de cada alegría y de cada momento importante de mi vida... siempre estuvieron ustedes como mi fuerza más grande", expresó Mauro Icari. Y cerró: "Las amo con toda mi alma. Y pase lo que pase, siempre voy a estar para ustedes. Siempre".