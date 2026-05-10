Estalló la guerra en "Gran Hermano": la casa fue contra Manuel Ibero y hasta pidieron su expulsión

Con el paso de los días, la convivencia dentro de "Gran Hermano: Generación Dorada" se vuelve cada vez más complicada y genera nuevas tensiones entre los participantes. En las últimas horas, mientras esperan conocer al próximo eliminado, varios jugadores apuntaron directamente contra Manuel Ibero, a quien recientemente se le murió su perrita Ámbar.

Todo comenzó cuando Nazareno Pompei, el último concursante en abandonar el reality de Telefe, aseguró fuera del juego que hablaba de estrategias con el exnovio de Zoe Bogach mientras ambos estaban en las duchas. La confesión generó un verdadero escándalo entre los "hermanitos", ya que muchos interpretaron que el joven habría roto una de las reglas más importantes del programa.

Uno de los primeros en reaccionar fue Emanuel Di Gioia, quien rápidamente comenzó a instalar sospechas sobre el comportamiento de Manuel. A él se sumaron Franco Zunino, Daniela de Lucía y otros integrantes de la casa, que empezaron a cuestionarlo cada vez con más fuerza y hasta pidieron su expulsión.

En medio del escándalo, Luana Fernández encaró directamente a Ibero en la cocina y le dejó en claro que sabía de las supuestas charlas de complot. El clima se volvió cada vez más tenso y varios participantes comenzaron a aislar al ex de Zoe dentro de la casa.

Pero la situación empeoró todavía más horas después, durante un juego organizado por Gran Hermano. Allí, Emanuel volvió a ir al choque y aseguró que Manuel le había faltado el respeto a Yanina Zilli. "Está re nervioso porque él se mandó el moco. Pero cómo le va a decir eso a una señora", lanzó delante de todos.

Sorprendida por el comentario, la exvedette reaccionó inmediatamente: "¿‘Cerrá el ort***' me dijo? Yo pensé que me lo había dicho Juani". A partir de ese momento, otros concursantes también empezaron a cuestionar la actitud de Manuel dentro de la casa.

El cruce de Cinzia y Manuel en "Gran Hermano".

Quien no se guardó nada fue Danelik, que disparó contra el joven y puso en duda su personalidad dentro del reality. "Yo siempre dije que estaba haciendo un personaje. Y siempre trata mal a las chicas", aseguró frente a varios compañeros, alimentando todavía más la interna.

Más tarde, Cinzia Francischiello también se sumó a las críticas y aseguró que Ibero había tratado mal a Zilli. "Estuve en la habitación de al lado y se escucha todo", sostuvo sobre la situación. El enfrentamiento siguió subiendo de tono y Ibero terminó visiblemente molesto.

"¿Vos estás diciendo acá que yo estoy haciendo un personaje hace más de dos meses y medio? Si es así soy muy buen actor, pero creo que estás equivocada", retrucó el participante. Sin embargo, la periodista mantuvo firme su postura y cerró sin filtro: "Todo cae por su propio peso".

Después del fuerte enfrentamiento, el ex de Bogach decidió hablarle directamente al público desde la sala de streaming y defenderse de todas las acusaciones que recibió durante las últimas horas. "Ante las acusaciones y los intentos de rebajarme y de encasillarme en algo que no soy, me quedo muy tranquilo porque soy una persona muy templada, muy lineal y cero contradictoria", afirmó.