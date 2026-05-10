Mauro Icardi festejó el título del Galatasaray junto a la China Suárez y sus hijos tras los rumores de crisis: el emotivo video

Tras los fuertes rumores de crisis, este sábado 9 de mayo Eugenia "La China" Suárez reapareció junto a Mauro Icardi durante los festejos por el cuarto título consecutivo del Galatasaray, que derrotó 4 a 2 al Antalyaspor. Las imágenes del especial momento no tardaron en viralizarse entre fanáticos y usuarios de redes sociales.

La actriz se mostró muy cercana al delantero y recorrió el campo de juego del estadio Rams Park acompañada por sus hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, luego de la consagración. También estuvo presente Marcela, la mamá de la ex "Casi Ángeles", en una postal familiar que volvió a llamar la atención de la prensa turca.

Durante los festejos, la pareja dejó atrás las versiones de distanciamiento y se mostró cómplice frente a las cámaras. Incluso, varios usuarios remarcaron el vínculo que Mauro mantiene con los hijos de la China, especialmente con el niño, quien fue visto jugando sobre el césped junto al delantero.

Las fotos y videos familiares explotaron rápidamente en internet. Mientras tanto, sigue creciendo la expectativa por el futuro de Icardi, ya que en junio finaliza su contrato con el club turco y no se descarta un posible regreso al fútbol argentino. A su vez, todavía resta una definición de la Justicia italiana en medio del conflicto que mantiene con Wanda Nara.

Las fotos del festejo de Mauro Icardi con La China Suárez

El festejo de Mauro Icardi tras el triunfo del Galatasaray. (Foto: Instagram/ @mauroicardi).

El festejo de Mauro Icardi tras el triunfo del Galatasaray. (Foto: Instagram/ @mauroicardi).

El festejo de Mauro Icardi tras el triunfo del Galatasaray. (Foto: Instagram/ @mauroicardi).