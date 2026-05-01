Wanda Nara y Martín Migueles, con mensajes cruzados, sobrellevan la distancia: "Te extraño, pero me encanta verte brillar..."

En medio de agendas laborales intensas y compromisos en distintos países, Wanda Nara y Martín Migueles volvieron a captar la atención en redes sociales, aunque esta vez lejos del escándalo y más cerca de una faceta íntima y romántica. A través de una serie de historias de Instagram, ambos compartieron pequeños gestos que dejaron en evidencia cómo atraviesan la distancia y sostienen su vínculo pese a estar en diferentes lugares.

Todo comenzó con una imagen simple pero cargada de significado: una foto tomada desde arriba, sobre sábanas blancas, donde se los ve juntos en una es cena relajada y cotidiana. Sobre esa postal, Migueles escribió una frase que no pasó inadvertida: "Te extraño, pero me encanta verte brillar... Te amo". El mensaje, breve y directo, funcionó como una declaración pública de afecto, pero también como una dedicatoria personal que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

Actualmente, la empresaria permanece en Uruguay por compromisos laborales, mientras Martín continúa en la Argentina. Lejos de ocultar la distancia, ambos parecen haber encontrado la manera de transformar la ausencia física en una presencia constante a través de detalles y demostraciones públicas de cariño. En tiempos donde muchas parejas eligen el hermetismo absoluto o la sobreexposición, ellos parecen apostar por un equilibrio entre lo privado y lo compartido.

Wanda Nara con los regalos de Martín Migueles. (Instagram/@wanda_nara).

La segunda escena la mostró Wanda Nara desde una habitación cálida y decorada con regalos. Sobre la cama se destacaban flores, bolsas de obsequios y un enorme oso de peluche, acompañado por una dedicatoria escrita a mano por Martín Migueles: "Este oso te abraza por mí mientras estamos lejos, así no me extrañas tanto, aunque yo a vos sí".

Wanda Nara con los regalos de Martín Migueles. (Instagram/@wanda_nara).

Con humor y ternura, el regalo se convirtió en símbolo de compañía a la distancia y en una forma de hacer tangible el afecto. La propia conductora resumió el gesto con una frase que define su visión del romance: "Soy muy antigua en el amor. Mi amor, gracias por cuidarnos a todos. Y cuidarme a la distancia con todo lo que amo".