Marcelo Tinelli blanqueó su romance con Rossana Almeyda con una cena de caviar: "Ro..."

Tras meses de rumores, a mediados de abril se confirmó la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa tras dos años y medio juntos. Poco tiempo después comenzaron a surgir rumores de un vínculo entre el conductor y Rossana Almeyda, una amiga de Pampita (quién los había presentado), y en la noche del viernes, Marcelo blanqueó con ella con un tierno posteo en redes sociales.

Porque después de incontables idas y vueltas con la modelo peruana, Tinelli dio vuelta la página amorosa. Tras varios días bajo la lupa mediática al ser vinculado sentimentalmente a una nueva mujer, finalmente el conductor televisivo confirmó su nuevo romance con Rossana Almeyda.

Se trata de una exmodelo argentina que actualmente reside en Miami. Y sí, es amiga de Carolina "Pampita" Ardohain. "Estudió varias carreras, entre ellas ciencias políticas, debe tener alrededor de unos cuarenti largos", reveló Pochi de Gossipeame diez días atrás en "Puro Show" (El Trece).

Así las cosas, después de la filtración de su nuevo presente amoroso, Tinelli se tomó unos días pero finalmente confirmó la relación. El domingo pasado ya había hecho alusión a Rossana a través de sus Instagram Stories, donde con cierta ironía la arrobó para hacer saber que estaba cocinando para ella, para su exproductor Federico Hoppe -con el que se decía que estaba peleado- y para su hijo Lorenzo.

El posteo de Marcelo Tinelli, que cocinó para Rossana.

Pero la confirmación oficial llegó más tarde. En estos tiempos donde todo pasa por las redes sociales, fue también desde sus historias virtuales de Instagram donde Tinelli dio un paso más. Este jueves por la noche compartió un momento íntimo junto a Almeyda: nada menos que una cena romántica. En la postal solo se ve una mano femenina posando sobre uno de los dos platos gourmet con preparaciones bastante sofisticadas que incluyeron caviar rojo, por ejemplo. Y el cabezón se limitó a escribir "Ro". Pero le sumó un emoji de corazón rojo. Todo un símbolo de pasión.

La confirmación del romance entre Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda.

Según pudo saber este portal, la flamante pareja cenó en un exclusivo restó de la calle Ortiz de Ocampo en Barrio Parque, a pocas cuadras del piso en el que vive el conductor, aunque desde hace tiempo lo tiene en venta. Vale recordar que, de acuerdo a la versión de Pochi en el ciclo del canal del solcito, Tinelli habría asistido al show de Ricky Martin junto a Rossana Almeyda. Y hasta incluso la modelo habría sido parte del festejo de cumpleaños de Lorenzo, el hijo que tuvo con Guillermina Valdés.

Así que el misterio se terminó. Después de tanto especular, Tinelli puso las cartas sobre la mesa. Una cena cara, una mano anónima, un apodo corto y un corazón rojo alcanzaron para que todo el mundo sepa quién ocupa ahora su corazón. Rossana Almeyda, amiga de Pampita, exmodelo, treinta y pico de años (o cuarenta largos, según la fuente) y residente en Miami, es la elegida.