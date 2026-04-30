"Gran Hermano Generación Dorada": qué participantes se salvaron de la gala de eliminación de este lunes 4 de mayo

De cara a una nueva gala de eliminación de "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe), este jueves 30 de abril, Santiago del Moro reveló los nombres de los participantes que fueron salvados por el voto telefónico y, por ende, bajaron de la placa masiva.

En el programa anterior, todos los jugadores menos Tamara Paganini (líder de la semana) cayeron en placa de nominados.

En esta ocasión, Del Moro anunció los nombres de los salvados por el público mediante el voto positivo. En este caso, cinco mujeres y dos hombres: Zilli, Manuel, Pincoya, Yipio, Lolo, Cinzia y Emanuel.

De esta manera, siguen en placa de nominados: Danelik, Daniela, Eduardo, Grecia, Juanicar, Gladys "La Bomba", Luana, Nazareno, Titi, y Zunino. El próximo lunes, uno de ellos se convertirá en el nuevo eliminado de "Gran Hermano Generación Dorada".