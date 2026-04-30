Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

FARÁNDULA

"Gran Hermano Generación Dorada": qué participantes se salvaron de la gala de eliminación de este lunes 4 de mayo

Este jueves 30 de abril, se conocieron los resultados de la votación positiva y siete jugadores bajaron de la placa masiva en el reality de Telefe. ¡Enterate todo en la nota!

 De cara a una nueva gala de eliminación de "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe), este jueves 30 de abril, Santiago del Moro reveló los nombres de los participantes que fueron salvados por el voto telefónico y, por ende, bajaron de la placa masiva.

En el programa anterior, todos los jugadores menos Tamara Paganini (líder de la semana) cayeron en placa de nominados. 

En esta ocasión, Del Moro anunció los nombres de los salvados por el público mediante el voto positivo. En este caso, cinco mujeres y dos hombres: Zilli, Manuel, Pincoya, Yipio, Lolo, Cinzia y Emanuel. 

De esta manera, siguen en placa de nominados: Danelik, Daniela, Eduardo, Grecia, Juanicar, Gladys "La Bomba", Luana, Nazareno, Titi, y Zunino. El próximo lunes, uno de ellos se convertirá en el nuevo eliminado de "Gran Hermano Generación Dorada".

Gran Hermano: todo sobre la nueva temporada, el casting, los ganadores y los participantes

Esta nota habla de:
1
Michael Bublé recordó a Jorge Lanata en un programa junto a Ed Sheeran y Lily Allen y la anécdota se volvió viral
Noticias

Michael Bublé recordó a Jorge Lanata en un programa junto a Ed Sheeran y Lily Allen y la anécdota se volvió viral

2
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

3
Quién es Maia Reficco, la cantante y actriz que conquista Broadway y es la novia de Franco Colapinto
Noticias

Quién es Maia Reficco, la cantante y actriz que conquista Broadway y es la novia de Franco Colapinto

4
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

5
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

Últimas noticias de Gran Hermano