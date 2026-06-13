La madre de Bautista Cuiña contó otra versión tras la denuncia de Juana Tinelli: "Él quedó rasguñado..."

Un escándalo sacude la noche porteña. Juana Tinelli acusó a su ex pareja, Bautista Cuiña, de agredirla en un boliche de la Costanera. El joven, casi desconocido hasta que trascendió el episodio, ahora es defendido por su madre, que salió a dar la cara. Julieta Cuiña defendió a su hijo en un programa de televisión y mostró otra versión. Según ella, Bautista terminó con rasguños en la frente y el cuello. La familia, eso sí, descartó iniciar acciones judiciales.

La madre de Bautista Cuiña salió del silencio con los tapos puestos. Julieta Cuiña habló con América Noticias y defendió a su hijo con un discurso firme pero sin golpes bajos. "Él no hizo absolutamente nada porque no está acostumbrado a la violencia", disparó al principio de la entrevista.

El conflicto estalló durante la madrugada del viernes en un boliche de la Costanera. Juana Tinelli, la hija del famoso conductor, denunció que su ex pareja la agredió físicamente. La noticia voló en los medios y las redes se incendiaron. Hasta ese momento, solo existía una campana. Con la palabra de Julieta Cuiña apareció otra lectura.

"Nosotros la quisimos como una hija y la tratamos como parte de la familia. Ella se había ganado nuestro cariño", sostuvo la mujer, dejando claro que no existía mala sangre previa. Y acto seguido reveló un dato clave: "Bautista quedó rasguñado en la frente y en el cuello. Hay testigos de lo que pasó. La gente del boliche dio un comunicado".

Marcas en el cuerpo y una versión que cambia el foco

La declaración de la madre no dejó dudas sobre el estado físico del joven. Según su relato, Bautista no salió indemne del encontronazo. Las marcas estarían a la vista. "Él quedó rasguñado", repitió con énfasis. Esa frase se convirtió en el eje de su defensa.

Julieta también apuntó contra una versión que circuló aquellos primeros días: la supuesta fuga de su hijo del lugar antes de que llegara la Policía. "Él no se escapó. A ella la sacaron y a él le dijeron que se fuera", aclaró. Con esa explicación buscó despejar cualquier sospecha de culpa.

Antecedentes de una relación tormentosa

Según contó la madre, los problemas entre los jóvenes vienen de antes. No sería la primera vez que un episodio violento los cruza. "Ellos frecuentan, lamentablemente, los mismos boliches de Costanera. Hace pocas semanas le revoleó el líquido de un vaso", reveló en referencia a un gesto de Juana hacia Bautista.

Y agregó un consejo que ella misma le dio a su hijo: "Él sabe que no tiene que actuar ante sus provocaciones porque ya la conoce". Esa frase dejó entrever una relación signada por idas y vueltas, con episodios que escalaban y después se apaciguaban. Pero esta vez el asunto saltó a la luz pública con todas las luces encendidas.

El costado humano: el cariño por Marcelo Tinelli

A pesar del escándalo, la familia Cuiña decidió no meter a la Justicia de por medio. "Nosotros no vamos a denunciarla, no tenemos ese perfil, no queremos esto", afirmó Julieta con claridad. Explicó que existe un vínculo real con Marcelo Tinelli, el padre de Juana. "Existe un cariño real hacia Marcelo y de él hacia nosotros. Me da mucha pena porque se trata de chicos jóvenes. Ella puede ser mi hija", aseguró.

La mujer contó que el conductor está pasando un momento difícil. "Marcelo estaba sumamente acongojado, igual que nosotros. Él está trabajando y está lejos. No lo quiero poner incómodo porque, como padres, nosotros queremos salvaguardar a nuestros hijos", sostuvo.