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El emotivo agradecimiento de Viru, la viuda del Indio Solari, tras el fallecimiento del artista: "A la rebeldía no se renuncia..."

A una semana del deceso de la leyenda del rock, Virginia Mones Ruiz grabó un mensaje en su nombre y el de su hijo Bruno. Mirá el video, en la nota.

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A una semana de la muerte de Carlos Alberto "El Indio" Solari, su esposa, Virginia Mones Ruiz, grabó un emotivo mensaje que conmovió a miles de seguidores. A través de la cuenta oficial del artista, la mujer conocida por el apodo "Viru", quien supo contener a una seguidora en pleno llanto, compartió un video para agradecer el cariño y el acompañamiento que recibió ella y su hijo Bruno en los días más difíciles que les tocaron vivir.

"Gente querida, Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a las que queremos agradecer", comenzó diciendo Viru, a corazón abierto.

El mensaje estuvo dirigido a amigos, familiares y quienes estuvieron cerca tras el fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. "Martita Garín, Gastón Daus y Patricia, que nos acompañaron el primer espantoso momento. JJ y Marcelo, sus grandes amigos que estuvieron y están siempre", destacó la compañera de vida del Indio Solari.

Mensaje de agradecimiento de Virginia y Bruno Solari. pic.twitter.com/t80OGReknG&mdash; Indio Solari Oficial (@Indio_Solari_ok) June 12, 2026 "Gente querida, Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a las que queremos agradecer", comenzó diciendo Viru, a corazón abierto.El mensaje estuvo dirigido a amigos, familiares y quienes estuvieron cerca tras el fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. "Martita Garín, Gastón Daus y Patricia, que nos acompañaron el primer espantoso momento. JJ y Marcelo, sus grandes amigos que estuvieron y están siempre", destacó la compañera de vida del Indio Solari.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});El Indio Solari junto a Viru, su compañera de vida y madre de su hijo Bruno.&nbsp;
El Indio Solari junto a Viru, su compañera de vida y madre de su hijo Bruno. 

"Nuestros abogados, Gustavo Triemstra y Federico González Ghione, que nos respaldaron todo el tiempo", agradeció a los letrados que los ayudaron en los trámites legales y demás asuntos de organización.

También mencionó a quienes estuvieron a cargo de la despedida pública: "Máximo, Facu, Joaco, Wado, a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar. A nuestro gobernador Axel, que aportó con todo su personal".

El mensaje continuó con más agradecimientos: "A la familia Solari, a la familia Mones Ruiz, un gran soporte en estos momentos. A su querida y amada banda, a nuestro KVK, siempre presentes. A los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús... ¿Qué decirles? Ustedes saben. A nuestros queridos vecinos de Leloir, que soportaron todo el despliegue de esos días, complicándoles la vida"

Hacia el final del video estuvieron las palabras más afectuosas, que estuvieron dirigidas a los seguidores del Indio Solari, que se acercaron masivamente para despedirlo: "A ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción incomensurable".

Y cerró con una reflexión que conmovió a los "ricoteros": "Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos"

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