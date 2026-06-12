El guiño de Federico D'Elía y su hijo Teo a "Los simuladores" que causó furor en redes: "Disculpe, ¿fuego tiene?"

A 24 años de que se emitiera su primer capítulo en la televisión argentina, "Los simuladores" siguen en el corazón de los fanáticos, que aún conservan las esperanzas de que algún día se estrene la película en pantalla grande. Apelando a la nostalgia y al humor, Federico D'Elía hizo un guiño a la serie junto a su hijo Teo, que revolucionó las redes sociales.

Anclado en el presente, por los comentarios que recibe el hijo mayor sobre el personaje que interpretó su padre en la exitosa ficción, el actor se volvió a poner en la piel de Mario Santos, quien se ocupaba de organizar las misiones de los operativos que resolvían problemas de los más inéditos.

"Pa, ¿podés creer que ahora la gente piensa que de verdad sos Santos?", comienza diciéndole Teo a Fede D'Elía. Y cuenta algo que le suele suceder con habitualidad: "En serio. O sea, voy a los streaming y me dicen: 'Tu papá es Santos, te llevaba Santos al colegio', y yo digo: '¡No! Es Santos en Los simuladores; ahora es mi viejo, Federico".

Caminando juntos por la vereda, uno al lado del otro, el actor le responde a su hijo, pero un sonido inesperado interrumpe lo que iba a decir: "Sí, sí. Lo escuché muchas...". En ese momento, sonó la melodía de la canción introductoria del programa.

"¿Qué es eso?", pregunta el joven que integra el staff de "Se fue larga" (Luzu TV). Con expresión seria, Fede D'Elía gira el rostro y pronuncia la siguiente frase icónica: "Disculpe, ¿fuego tiene?". "Tuteame, pa", le pide el hijo.

El video, que superó los 400 mil "me gusta" en Instagram, cierra con el actor retirándose de la escena con pasos largos, como los que solía dar en esas famosas introducciones de "Los simuladores". En tanto, su hijo, quien también es actor, mira con sorpresa a la cámara.