¿Shakira llevó a su doble en la inauguración del Mundial 2026?: la respuesta de la artista

Shakira fue protagonista principal en una de las tres ceremonias del Mundial 2026, la realizada en el Estadio Azteca de México. La estrella internacional recibió críticas no solo por su performance en el espectáculo deportivo del año, sino también por su imagen física, ya que muchos usuarios de redes sociales se preguntaron si era realmente ella la que cantaba y bailaba.

La cantante colombiana subió al escenario para cantar "Dai Dai", la canción oficial del torneo, acompañada por el nigeriano Burna Boy. Se trató de su cuarta participación musical en una Copa del Mundo, después de sus recordadas actuaciones en Alemania 2006 ("Hips Don't Lie/Bamboo"), Sudáfrica 2010 ("Waka Waka") y Brasil 2014 ("La La La").

Ante más de 80.000 espectadores, Shakira se presentó en el histórico estadio, que por tercera vez albergó una apertura mundialista tras 1970 y 1986. Allí lució lentes oscuros y un look llamativo: para la parte de arriba empleó un body en tono amarillo neón con guantes, mientras que para la parte de abajo usó un short blanco con una tela colorida que ofició de falda.

Su aparición generó desconcierto en las redes sociales donde los internautas dudaron realmente si era ella; incluso aseguraron que tiene "una doble". "Esa no es Shakira. Vean cómo se equivoca en el paso cuando canta Dai Dai. Esa es una doble. Le mintió a todo el mundo", "No es Shaki. No tiene su energía, no se ve igual, y luego sale con los lentes", decían algunos de los comentarios en X (antes Twitter).

El mensaje de Shakira tras la inauguración del Mundial 2026.

Aunque no hizo referencia directamente a las críticas en su contra, Shakira escribió un mensaje en historias de Instagram: "Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo. Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida", dice el escrito de la artista.

Shakira junto a J Balvin en la inauguración del Mundial 2026.

Lo cierto es que imágenes del backstage y otras que fueron tomadas con posterioridad a su actuación en el Azteca despejaron las dudas en torno a su presencia en el evento deportivo.