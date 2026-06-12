"Cooling break", el sorpresivo protagonista del Mundial 2026: de la bronca de los hinchas al miedo por un nuevo fútbol con "4 tiempos"

"Saluden al fútbol que se nos va" fue uno de los miles de comentarios que, con bronca y humor, invadieron las redes en el inicio del Mundial 2026. Es que, con tan solo dos partidos, ya hubo un protagonista que llamó la atención de muchos, y hasta encendió las alarmas del miedo: el cooling break.

Hay que decir que su estreno ya se había dado hacía varios meses en la Copa Libertadores, donde este parate para "tomar agua" era acompañado de un micrófono por parte de la transmisión que permitía escuchar los diálogos entre el cuerpo técnico y los jugadores. No era justificado por los "futboleros", pero por lo menos regalaba alguna "perlita".

Sin embargo, esta novedad -que ya no había caído del todo bien en el mundo del fútbol por su "desnaturalización" de los tiempos del juego- sumó en la transmisión mundialista la incorporación de comerciales durante su implementación.

Además de agregar un corte en cada tiempo de juego -haciendo una pausa abrupta en el desarrollo del mismo, lo cual puede cambiar el rumbo de un partido-, ahora aquellos que miran la transmisión tienen dos espacios publicitarios de 2 o 3 minutos sin poder ver lo que pasa en el estadio. ¿Los espectadores? Furiosos.

De la bronca al miedo por un nuevo fútbol "de 4 tiempos"

"No tomamos noción de lo GRAVE que es el cooling break. Cambiaron el deporte estos hijos de p*ta. Quieren que sea la NFL", lanzó un usuario en X, espacio donde el "cooling break" se hizo tendencia en los primeros juegos del Mundial. La mayoría de los mensajes, con desencanto ante su implementación.

No tomamos noción de lo GRAVE que es el cooling break, cambiaron el deporte estos hijos de puta quieren que sea la nfl — Pepo Guardiosito (@PepoGuardiosito) June 11, 2026

Es que pese a que las temperaturas son altas, lo cierto es que queda muy marcada la sensación de que el objetivo de su implementación no era que los jugadores puedan refrescarse, sino que, desde un principio, era con fines comerciales.

Obviamente el fútbol es un negocio, y los intereses de los dueños de la pelota son muy distintos al de los hinchas y los fanáticos del deporte. ¿Pero hacía falta seguir cambiando las reglas del juego?

Otro agregado que desató la ira de toda la gente del fútbol es que su ejecución no fue la más prolija en estos primeros partidos. En México vs. Sudáfrica, partido inaugural, el árbitro se vio obligado a mantener a los jugadores esperando después de la pausa, ya que la transmisión oficial todavía estaba en corte comercial. Finalmente, cuando volvió a verse el campo de juego, ya habían pasado algunos segundos con la pelota rodando otra vez. "Pararon el partido a los 25 minutos por el cooling break y meter una pausa publicitaria. Murió el fútbol", sentenció un usuario.

Otro comentó: "Todos quejándose del cooling break y yo estoy así (durmiendo) porque me veo 90 partidos de NBA por temporada donde hay timeouts". Al respecto, que Estados Unidos sea uno de los organizadores de este torneo invita a las teorías -no tan- conspirativas: el fútbol americano, el básquet, el hockey sobre hielo, grandes deportes dominantes en el país norteamericano, tienen cortes de tiempo constante. "Listo, ahora el fútbol es un deporte de cuatro tiempos. Lo lograron".





Somos animales de hábitos y nos vamos a acostumbrar. Las nuevas generaciones ya vendrán de entrada viendo los partidos así y les parecerá normal.



Pero no olvidemos el momento donde oficialmente se cargaron el fútbol como lo conocemos. — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) June 11, 2026

Lo que resta saber, ya consumado el inicio del torneo, es si esto será solo por el mundial o habrá que aceptar esta nueva manera de vivir este deporte, como ocurrió con la falta de visitantes, el VAR y tantas otras "novedades" que lejos están de ayudar al desarrollo del juego. ¿Murió el fútbol?