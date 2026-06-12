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MUNDIAL 2026

Corea del Sur lo dio vuelta y venció a República Checa en el grupo A

El conjunto asiático se impuso 2-1 en Guadalajara tras comenzar en desventaja. In-Beom Hwang y Oh Hyeon-Gyu marcaron los goles del triunfo en la primera fecha del Grupo A.

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Corea del Sur debutó con una victoria en el Mundial 2026 al derrotar por 2-1 a República Checa en el estadio de las Chivas de Guadalajara, por la primera fecha del Grupo A.

El equipo asiático fue superior durante gran parte del encuentro y generó las situaciones más claras desde el inicio. Sin embargo, se encontró con una sólida actuación del arquero Matej Kovar y no logró romper el cero durante la primera mitad.

La sorpresa llegó a los 13 minutos del segundo tiempo, cuando Ladislav Krejci aprovechó un lateral lanzado al área y puso en ventaja a República Checa en una de las pocas llegadas peligrosas del conjunto europeo.

La respuesta de Corea del Sur no tardó en llegar. A los 21 minutos, In-Beom Hwang igualó el marcador con una gran definición tras eludir al arquero rival. Más tarde, a los 34, el delantero Oh Hyeon-Gyu apareció en el área para empujar un centro atrás y completar la remontada.

Con figuras como Heung-Min Son y Lee Kang-In, los dirigidos por Hong Myung-Bo mantuvieron la presión durante gran parte del complemento y justificaron el resultado por el volumen de juego mostrado a lo largo del partido.

En los minutos finales, República Checa intentó llegar al empate y contó con un par de oportunidades, pero el arquero Seung-Gyu Kim respondió con seguridad para sostener la ventaja.

Con este resultado, Corea del Sur sumó sus primeros tres puntos y quedó bien posicionado en el Grupo A, mientras que República Checa comenzó el torneo sin unidades. En la próxima fecha, los surcoreanos enfrentarán a México y los checos se medirán con Sudáfrica.

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