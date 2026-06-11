Alerta Selección: se confirmó la lesión de Nicolás Tagliafico

La Selección Argentina encendió las alarmas en las últimas horas debido a la situación física de Nicolás Tagliafico, quien no se entrenó con normalidad y generó preocupación de cara al debut en el Mundial 2026 frente a Argelia, mientras que también podría ser baja contra Austria.

El lateral izquierdo, actual jugador del Olympique de Lyon, padece una distensión grado I en el sóleo izquierdo que lo obligó a realizar trabajos diferenciados, lo que instaló rumores sobre una posible baja de la lista definitiva de 26 convocados.

Sin embargo, se confirmó que la lesión no reviste gravedad y que el futbolista no quedará fuera de la Copa del Mundo, aunque sí está en duda para el estreno del torneo y la segunda fecha.

Preservación y evolución física

La decisión del cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni es preservar al defensor y evitar riesgos innecesarios en el primer compromiso. De esta manera, el exj ugador de Independiente continuará con cuidados especiales y se espera que se reincorpore de forma progresiva a las prácticas junto al resto del plantel.

Los próximos entrenamientos en Estados Unidos serán fundamentales para evaluar la evolución del futbolista y determinar los plazos exactos de su regreso a las canchas. Debido a este panorama, el lateral ya no había sumado minutos el pasado martes en el último amistoso previo frente a Honduras, donde fue reemplazado, y luego no jugó ante Islandia.

La postura del cuerpo técnico

El propio director técnico de la Albiceleste ya había anticipado la estrategia que utilizará con los futbolistas que lleguen con lo justo desde lo físico. En conferencia de prensa, el entrenador manifestó que evaluaría a los jugadores hasta el último momento.

Con el diagnóstico actual, la determinación con el defensor surgido en Banfield fue clara: no arriesgarlo contra el conjunto africano, pero mantenerlo firme dentro de la nómina mundialista para los siguientes partidos del grupo e instancias que vayan pasando.