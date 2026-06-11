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Franco Colapinto palpitó el GP de Barcelona de la Fórmula 1: "Me siento más conectado con el coche"

Franco Colapinto se prepara para encarar el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de la Fórmula 1.

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 Franco Colapinto se prepara para encarar el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de la Fórmula 1, que arrancará este viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos.

"En general me siento más cómodo en el coche, siento que vamos en la dirección correcta. Encontramos algunos ajustes que me pusieron en mejor posición, así que me siento más conectado con el coche", sostuvo el piloto de Alpine en la rueda de prensa previa.

El argentino subrayó que Montmeló es un circuito que conoce "bien" gracias a los tests de pretemporada de enero, aunque destacó que "los coches han evolucionado mucho desde entonces" y los pilotos saben ahora "mucho más sobre el reglamento de este año".

"Será muy interesante salir a pista el viernes y ver las mejoras que hemos hecho. Todos los pilotos conocen bien este circuito y es una buena prueba para un monoplaza de Fórmula 1 con su variedad de curvas de velocidad media y alta", comentó.

Por último, Colapinto se mostró optimista de cara a la carrera: "Disfruto del circuito y he estado en el podio aquí en muchos de los campeonatos en los que he corrido, así que utilizaré esas buenas experiencias para sacar el máximo provecho de cada sesión".

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