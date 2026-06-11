Sudáfrica empezó el Mundial 2026 a puro baile: la costumbre que hay detrás
En la previa del duelo inaugural del Mundial 2026 ante México, los jugadores de Sudáfrica entraron al Estadio Azteca con un baile particular.
El Mundial 2026 arrancó este jueves y ya nos dejó un hecho más que curioso en la previa del partido inaugural entre México y Sudáfrica.
Tanto es así que, antes de la ceremonia de apertura, los Bafana Bafana llegaron bailando al Estadio Azteca y despertaron la curiosidad de todo el planeta.
Lo cierto es que, detrás de esa danza, hay una razón intimamente relacionada con la idiosincrasia de aquel país.
En la tierra de Nelson Mandela conviven hasta 11 etnias diferentes y, al tener distintos dialectos y lenguajes, el baile es la manera predilecta para comunicarse.
Pero además, los futbolistas cumplen con la tradición antes de cada compromiso como una manera de expresar alegría y darse motivación. De hecho, el rito se repitió antes del calentamiento.
Algo similar ocurrió en el Mundial de Clubes del año pasado, cuando el Mamelodi Sundowns bailó incluso al ser eliminado en la fase de grupos.