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¿Llegan al debut?: el panorama de todos los tocados en la Selección Argentina

A poco del estreno de la Selección Argentina ante Argelia, por la primera fecha del grupo J del Mundial 2026, así está el panorama físico de los tocados.

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Solo restan cinco días para el debut de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026. De cara a ese compromiso, Lionel Scaloni, cuenta con algunos jugadores entre algodones. 

Los dos que están en observación son Leandro Paredes y Emiliano Martínez. Mientras que hay preocupación por una molestia de Nicolás Tagliafico y se sumó Nicolás González, con una sobrecarga.

La novedad más reciente fue la del lateral izquierdo. La información indica que sufrió un golpe ante Honduras y aún no pudo recuperarse, pero en principio no correría riesgo su participación en la Copa del Mundo, aunque sí en el estreno mundialista.

En tanto, el delantero está con una sobrecarga luego de haber ingresado media hora en el compromiso frente a Islandia que lo obligó a entrenarse diferenciado ayer y lo evaluarán en estas horas.

En cuanto al volante central, evoluciona favorablemente, pero hasta ahora no pudo hacer ningún entrenamiento completo a la par y se perdió los amistosos ante Honduras e Islandia. El futbolista de Boca sufrió un desgarro en el último compromiso oficial con el Xeneize. Su presencia en el Mundial no está en riesgo, pero sí su titularidad en el debut.

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