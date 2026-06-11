¿Lo volverán a hacer? Los Simpson predijeron cuál podría ser la final del Mundial 2026

La teoría de que Los Simpson tienen una capacidad increíble para anticiparse a los eventos históricos o predecir el futuro volvió a tomar fuerza a pocas horas de que arranque el Mundial 2026: es a raíz de un capítulo en el que mencionan a dos selecciones que podrían definir el torneo.

Se trata de "La familia Cartridge", correspondiente a la novena temporada que se emitió originalmente en 1997, donde la ciudad de Springfield se ve conmocionada por un partido que puede decidir "¿Cuál es la mejor nación del mundo?". En dicho partido, se enfrentaban México y Portugal.

Una de las particularidades de aquel partido animado y el evento deportivo más esperado del mundo es que el fixture podría acomodar a ambos seleccionados en la final si avanzan como primeros en sus grupos y pasan las fases eliminatorias previas.

El partido entre México y Portugal en Los Simpson que puede predecir la final del Mundial 2026.

Esta hipótesis tuvo un impactante refuerzo, luego de que el tenista serbio Novak Djokovic puntualizó en una entrevista reciente que ve como principales candidatos al título al conjunto luso o a la selección anfitriona.

A lo largo del capítulo de Los Simpson, el encuentro entre México y Portugal es carente de emociones, con pases lateralizados que provocan una sensación de ira entre los presentes; y como para darle más mística a la "predicción", la última vez que se enfrentaron los aztecas y los lusos en un amistoso, empataron 0-0.

Para saber si la serie creada por Matt Groening suma a sus filas una nueva y sorpresiva predicción, los fanáticos deberán esperar hasta el próximo domingo 19 de julio que se celebre la final del torneo en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.