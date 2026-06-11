Histórico: los Knicks remontaron 29 puntos ante los Spurs y quedaron a un triunfo del título

Los New York Knicks quedaron a un paso de conquistar la NBA después de protagonizar una remontada para la historia. En un Madison Square Garden repleto, revirtieron una desventaja de 29 puntos, derrotaron 107-106 a los San Antonio Spurs y tomaron una ventaja de 3-1 en las Finales, quedando a una victoria de su primer campeonato desde 1973.

El héroe de la noche fue OG Anunoby, quien convirtió el palmeo decisivo a falta de un segundo para desatar la locura en Nueva York. La jugada llegó después de un lanzamiento fallado de Jalen Brunson y terminó sellando una de las victorias más memorables de la historia de la franquicia.

La magnitud de la hazaña quedó reflejada en los registros estadísticos. Los Knicks lograron la mayor remontada en la historia de las Finales de la NBA, luego de haber estado 29 puntos abajo en el marcador durante la primera mitad.

Un partido que parecía definido

San Antonio dominó el encuentro desde el inicio y llegó a sacar una diferencia que parecía imposible de descontar. Los Spurs cerraron el primer cuarto con una ventaja de 19 puntos y se fueron al descanso arriba por 76-49, impulsados por una actuación demoledora desde la línea de tres puntos.

Sin embargo, el partido cambió por completo tras el entretiempo. Jalen Brunson lideró la reacción con 36 puntos, cinco rebotes y siete asistencias, mientras que Anunoby aportó 33 unidades y siete triples para mantener con vida a los locales.

La remontada se completó en los minutos finales. Los Knicks pasaron al frente por primera vez cuando restaba poco más de un minuto, aunque los Spurs respondieron y llegaron a los últimos segundos con ventaja de 106-105.

Fue entonces cuando apareció Anunoby. Tras el intento fallido de Brunson, el alero capturó el rebote ofensivo y empujó la pelota al aro para sentenciar el encuentro y provocar una explosión de festejos en el Madison Square Garden.

A una victoria del campeonato

Del lado de San Antonio, Victor Wembanyama terminó con 24 puntos y 13 rebotes, pero no pudo evitar una derrota que puede resultar determinante en la serie.

Con este triunfo, los Knicks quedaron 3-1 arriba y tendrán la oportunidad de consagrarse campeones en el próximo partido, que se disputará en San Antonio.

La estadística tampoco juega a favor de los Spurs: en la historia de las Finales de la NBA, apenas una vez un equipo logró revertir una desventaja de 1-3, una hazaña que consiguieron los Cleveland Cavaliers en 2016.

Nueva York quedó así a un solo paso de terminar con una espera de más de cinco décadas y sumar un título que, después de una noche histórica, parece estar cada vez más cerca.