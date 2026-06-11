Alarma en la Scaloneta: un titular podría quedar afuera del equipo por lesión en el Mundial

La Selección Argentina sumó una preocupación inesperada a pocas horas del inicio del Mundial. Cuando parecía que Lionel Scaloni tenía prácticamente definido el equipo para el debut ante Argelia, Nicolás Tagliafico encendió las alarmas y está en duda para el estreno en la Copa del Mundo.

El lateral izquierdo de 33 años arrastra problemas musculares desde el amistoso frente a Honduras. Según explicaron desde la delegación argentina, los estudios detectaron una pequeña lesión muscular de bajo grado en el sóleo de la pierna izquierda, por lo que trabaja de manera diferenciada y será esperado hasta último momento.

"Nico terminó con una sobrecarga en el sóleo de la pierna izquierda contra Honduras y para estar tranquilos le hicieron unas pruebas que detectaron una pequeña lesión muscular de grado bajo. Por eso no quieren correr riesgos en estos entrenamientos", señalaron desde el cuerpo técnico.

Preocupa la lesión de Nicolás Tagliafico.

Las alternativas que maneja Scaloni

La posible ausencia de Tagliafico genera un problema adicional para el entrenador debido a la escasez de especialistas en el puesto dentro de la lista mundialista.

Durante los amistosos previos, Facundo Medina fue la principal alternativa utilizada por Scaloni y aparece como el máximo candidato a ocupar el lateral izquierdo en caso de que el ex Independiente no llegue en condiciones. Entre los convocados también surge como opción Valentín Barco, aunque para el cuerpo técnico está considerado principalmente como volante.

Nico González también sigue bajo observación

La situación de Tagliafico no es la única que sigue de cerca el cuerpo técnico argentino. Nicolás González tampoco se encuentra en plenitud física y continúa siendo evaluado de cara al debut.

Las molestias de ambos futbolistas obligaron a Scaloni a postergar una decisión importante: la confirmación del jugador número 26 que ocupará el lugar vacante dejado por Leonardo Balerdi.

La situación del defensor ya fue aprobada por los médicos de FIFA, pero Argentina todavía analiza si será necesario realizar algún otro movimiento antes del debut en la Copa del Mundo.