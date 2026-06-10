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CONFIRMADO

Jorge Sampaoli es el nuevo director técnico de Talleres de Córdoba

Después de varios días de negociación, Jorge Sampaoli fue anunciado oficilamente como el flamante entrenador de Talleres de Córdoba.

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Lo que se barajaba hace algunos días, ahora es una realida: Jorge Sampaoli es el nuevo director técnico de Talleres de Córdoba.

Tras el alejamiento de Carlos Tevez, la noticia sobre el arribo del DT de santafesino la confirmó el mismo club a través de sus redes sociales.

"Con una reconocida trayectoria internacional, una marcada identidad futbolística y una personalidad capaz de liderar grandes desafíos, Sampaoli llega a Talleres para aportar experiencia, convicción y capacidad de conducción en un momento de máxima exigencia para el fútbol profesional", expresó la T en un comunicado.

A falta de la presentación oficial, el nacido en Casilda firmará un contrato de 18 meses con la institución cordobesa, más precisamente hasta diciembre de 2027.

Cabe resaltar que, si bien tuvo una carrera extensa con pasos por España, Chile y Brasil, Sampaoli debutará en la máxima categoría del fútbol argentino a sus 66 años. De hecho, en nuestro país solo había comandado a Argentino de Rosario en la entonces denominada Primera B Nacional durante el 2000.

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