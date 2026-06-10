Adam Bareiro le dio un notición a Arruabarrena y le abrió una puerta a Boca

Con el flojo primer semestre ya en el pasado, Boca comenzó a pensar en la segunda mitad del 2026 y, en ese sentido, recibió una gran noticia por parte de Adam Bareiro.

Es que el delantero de 29 años realizó los trámites correspondientes y obtuvo la nacionalidad argentina, algo que le permite al Xeneize liberar un cupo de extranjeros en el plantel.

A su vez, la acción del atacante que se encuentra trabajando para recuperarse del desgarro que sufrió hace poco más de un mes , le permite al club de la ribera avanzar por un futbolista en el que posó sus ojos recientemente.

Se trata de Álvaro Montero, el arquero de Vélez que viene de mostrar grandes actuaciones y se ganó un lugar en la convocatoria de Néstor Lorenzo para disputar el Mundial 2026 con Colombia.

Hasta ahora, solo hubo un sondeo, pero el conjunto azul y oro sabe que no se trata de una operación sencilla.

Tanto es así que el guardavalla oriundo de La Guajira llegó a préstamo en julio de 2025 procedente de Millonarios y el Fortín está interesado en comprar su pase a cambio de 1.8 millones de dólares.

Sin embargo, el tiempo corre y en Liniers tienen menos de un mes para abonar el dinero. Por eso, Boca espera para saber con cual de las dos partes deberá negociar.

Bareiro es argentino: cuántos extranjeros tiene Boca