"¿Te acordás quién soy?: el conmovedor abrazo entre Lionel Messi y Gudjohnsen que recordó una historia del Barcelona

Lionel Messi volvió a dejar dejar una imagen cargada de simbolismo luego de la victoria de la Selección argentina ante Islandia, cuando se encontró con Andri Gudjohnsen, futbolista del conjunto europeo e hijo de Eidur Gudjohnsen, excompañero del capitán argentino en Barcelona.

Lionel Messi with Daníel Gudjohnsen



2018 2026 pic.twitter.com/Ek2ngjQU4Z — J. %uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF8 (@Messilizer0) June 10, 2026

La escena ocurrió una vez finalizado el encuentro disputado en Auburn, Alabama. Tras el pitazo final, Messi se acercó al delantero islandés y lo saludó con un afectuoso abrazo. El momento no tardó en viralizarse en redes sociales debido al vínculo que une a ambas familias a través de la historia del club catalán.

Messi's face when he realized he was talking to Daníel Guðjohnsen, son of his former Barcelona teammate Eiður Guðjohnsen %uD83D%uDE02



Messi and Eiður played together and won a treble in 2009. Now, Messi is about to play in his sixth World Cup %uD83E%uDD2F pic.twitter.com/9T8NQzkqcn June 10, 2026

Eidur Gudjohnsen compartió plantel con Messi en Barcelona entre 2006 y 2009, un período en el que conquistaron títulos importantes y construyeron una relación dentro de uno de los equipos más exitosos de la época. Años después, el destino volvió a cruzar a ambas familias sobre un campo de juego.

Andri Gudjohnsen, de 23 años, integra la nueva generación del fútbol islandés y actualmente desarrolla su carrera en Europa. Tras enfrentar al campeón del mundo, aprovechó la oportunidad para intercambiar algunas palabras con Messi y llevarse una fotografía para el recuerdo.

Messi a traversé les époques %uD83D%uDE31

Son père est Eidur Gudjohnsen https://t.co/EJ8klmDm0E pic.twitter.com/OCjAfocuPB — Vibrons Foot (@VibronsFoot) June 10, 2026

La imagen entre el astro argentino y el hijo de su excompañero despertó la nostalgia de los hinchas de Barcelona y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados después del partido entre Argentina e Islandia.

Durante la zona mixta, Messi compartió detalles de la conversación. "Me dijo, ‘¿te acordás quién soy?'. La verdad que me sorprendió en ese momento. Después me dijo que era el hijo de Gudjohnsen. No me acuerdo la verdad, él era chiquito. Me acuerdo de haberlo visto, que esté con el padre en algún entrenamiento. Pero no me acordaba, era muy chico", relató el capitán argentino. La escena, captada por las cámaras, mostró el desconcierto inicial del rosarino y su posterior reacción afectuosa al comprender el mensaje.