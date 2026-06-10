Omar Artan, el árbitro al que Estados Unidos le negó el acceso al Mundial 2026, volvió a Somalia y lo recibieron como un héroe

Omar Abdulkadir Artan, el árbitro somalí que se quedó sin la chance de dirigir en el Mundial 2026 de la FIFA porque Estados Unidos le negó la entrada, llegó este miércoles a Mogadiscio, la capital de su país, donde fue recibido como un héroe, no sólo por los fanáticos sino también por funcionarios.

%uD83D%uDEA8%uD83C%uDDF8%uD83C%uDDF4 | Refoulé par les autorités américaines %uD83C%uDDFA%uD83C%uDDF8 alors qu'il devait participer à des activités liées à la Coupe du Monde 2026, l'arbitre somalien Omar Abdulkadir #Artan

a été accueilli en véritable héros à son retour au pays.



Loin de briser son élan, cette épreuve a renforcé... pic.twitter.com/vIVt939x3f — Lassana Camara (@mauritaniefoot) June 10, 2026

Designado árbitro del año por la Confederación Africana de Fútbol en 2025 y considerado uno de los mejores colegiados de su continente, Artan iba a convertirse en el primer árbitro de Somalia en dirigir un partido del Mundial.

"Estoy muy, muy decepcionado", dijo en una entrevista telefónica concedida desde Estambul, la ciudad a la que fue enviado de vuelta tras negársele la entrada en territorio estadounidense. "Solo soy un árbitro que intentaba vivir su sueño, el mayor sueño de mi vida, participar en el Mundial", agregó.

Artan dijo que fue interrogado durante once horas antes de que lo llevaran a una celda de detención, donde fue retenido hasta ser embarcado en un vuelo de regreso a Estambul, sin que los agentes le informaran de los motivos por los que se le prohibía la entrada a Estados Unidos.

After receiving a hero's welcome at Mogadishu airport, Omar Artan said:



"#Somalia belongs to all of us. Whether things are good or bad, I want to tell our youth not to lose hope in our country." pic.twitter.com/KbMJ5k02CH — GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) June 10, 2026

"Tenía la documentación correcta, lo tenía todo, tenía el visado adecuado", afirmó al New York Times, añadiendo que mostró a los agentes de inmigración documentos de la FIFA, así como fotos de su carrera.

Según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos a Artan se le negó la entrada en el Aeropuerto Internacional de Miami el sábado por "preocupaciones relacionadas con la verificación". Posteriormente, la FIFA lo retiró de la lista de árbitros del torneo.

El director del equipo de trabajo para el Mundial de la Casa Blanca, Andrew Giuliani, aseguró que existió una "razón de peso" para que las autoridades migratorias estadounidenses hayan vetado la entrada al país norteamericano, una de las sedes del Mundial junto a México y Canadá.

Según la embajada de Somalia en Kenia, que tramitó el documento, la semana pasada se le expidió una visa para viajar a Estados Unidos. Este miércoles, Artan regresó con una bienvenida de héroe en el aeropuerto de Mogadiscio.

A pesar de lo sucedido, Artán le agradeció tanto al pueblo somalí como a la FIFA, por el apoyo que le brindaron en todo momento."Les prometo, si Dios quiere, que asistiré al próximo", primetió. "Quiero que la población somalí se sienta tranquila con esto y mantenga la confianza", cerró sobre el tema.