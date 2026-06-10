Barcelona no compró a Rashford, el jugador se enojó y borró al club de su vida

El paso de Marcus Rashford por Barcelona llegó a su fin, al menos de momento. La dirigencia blaugrana decidió no ejecutar la opción de compra fijada en 30 millones de euros, por lo que el delantero inglés deberá regresar a Manchester United, club propietario de su ficha.

La decisión responde principalmente a cuestiones económicas y deportivas. En el mercado de pases, la institución presidida por Joan Laporta analiza otras prioridades para reforzar el plantel y no destinará recursos a la continuidad definitiva del atacante de 28 años.

El futuro de Rashford sigue abierto

Aunque Barcelona no avanzará con la compra del futbolista, la posibilidad de un nuevo acuerdo no está completamente descartada. Todo dependerá de las condiciones que esté dispuesto a negociar Manchester United en las próximas semanas.

Por ahora, Rashford deberá reincorporarse al conjunto inglés y definir junto al club su futuro de cara a la próxima temporada.

Rashford eliminó referencias a Barcelona de sus redes sociales

Mientras se define su situación contractual, Marcus Rashford realizó un llamativo cambio en sus redes sociales.

El delantero actualizó su perfil de Instagram y eliminó las referencias a Barcelona que mantenía en su cuenta. Además, cambió su foto de perfil por una imagen con la Selección de Inglaterra y también borró cualquier mención al club catalán de su biografía.

Actualmente, la única descripción visible en su perfil es "England", un movimiento que muchos aficionados interpretaron como una señal de su inminente regreso a Manchester United.

Cuáles son los números de Rashford en Barcelona

Durante su etapa en Barcelona, Rashford disputó una importante cantidad de encuentros y aportó goles y asistencias en distintas competencias. Sin embargo, su rendimiento no alcanzó para que la entidad catalana realizara la inversión necesaria para adquirir su pase de forma definitiva.

Ahora, el atacante inglés volverá a Manchester United, mientras espera definiciones sobre dónde continuará su carrera en la temporada 2026/27.

Durante su paso por el culé, disputó un total de 49 partidos anotando 14 goles y dando 11 asistencias.