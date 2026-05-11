Preocupación en Boca tras confirmarse la lesión de Adam Bareiro: cuántos partidos se perderá

La dura derrota de Boca frente a Huracán en La Bombonera dejó una preocupación importante de cara a los próximos compromisos por la Copa Libertadores. Adam Bareiro debió salir lesionado a los 24 minutos del primer tiempo y todo parece indicar que estará varias semanas fuera de las canchas, por lo que puso en alerta al equipo de Claudio Úbeda y a la Selección de Paraguay, a un mes del Mundial 2026.

El delantero paraguayo ya había arrastrado una molestia física en la previa del encuentro ante el Globo y se terminó agravando la situación tras intentar una chilena dentro del área. Luego, se tomó la zona del aductor y caminó con visibles gestos de dolor hacia el banco de suplentes.

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"Se me soltó algo", alcanzó a decir Bareiro mientras era asistido en el césped de La Bombonera. Según informó el periodista Diego Monroig en ESPN, el delantero sufrió un desgarro importante entre la zona abdominal y el aductor.

Bareiro quiso seguir jugando, pero apenas volvió a la cancha sintió un dolor insoportable. Por eso, se tiró nuevamente al piso y confirmó que debía salir en medio de evidentes gestos de molestia física. Fue en ese momento que el DT dispuso el cambio e hizo entrar a Milton Giménez.

UNA IMAGEN MUY DOLOROSA EN LA BOMBONERA: Bareiro sintió una molestia física, probó para volver a ingresar, pero el dolor fue más fuerte y terminó en el suelo. pic.twitter.com/5kB9FEw4ve — SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2026

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Con un tiempo estimado de recuperación de al menos 21 días, Bareiro quedó descartado para el duelo del próximo martes 19 de mayo ante Cruzeiro en La Bombonera. Además, su presencia en el cierre de la fase de grupos frente a Universidad Católica dependerá de cómo evolucione físicamente en las próximas semanas.



