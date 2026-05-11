Así se juegan los cuartos de final del Torneo Apertura 2026: días y horarios confirmados

Ya pasó un fin de semana lleno de sorpresa, resultos inesperados y polémicas. Por eso, la Liga Profesional dio a conocer el cronograma de competencia para los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, los cuales se disputarán entre el martes 12 y miércoles 13 de mayo.

La particularidad de los encuentros de estas series es que tres de ellos se repiten de la fase de grupos inicial. El lado del cuadro cuyos partidos de octavos de final se llevaron adelante el sábado se abre el martes 12 de mayo a las 19 con el encuentro de Belgrano, que eliminó a Talleres, y Unión, que bajó a Independiente Rivadavia.

El vencedor de este partido se verá las caras e semifinales con el ganador del partido que en La Paternal jugarán Argentinos Juniors y Huracán desde las 21.30. Estos equipos se enfrentaron en la fecha 16 de la fase regular, con victoria para el "Bicho".

El miércoles, del otro lado de la llave, Rosario Central y Racing se verán las caras de las 19 en el Gigante de Arroyito, un encuentro que se disputó en el marco de la fecha 2 y donde el "Canalla" se impuso por 2-1 en el Cilindro de Avellaneda.

Los cuartos de final se cierran a las 21.30 con el duelo entre River y Gimnasia La Plata, el cual también acontenció en la segunda jornada de la etapa regular del Torneo Apertura y que culminó con victoria 2-0 del "Millonario", también en el Monumental.

Cronograma y horarios de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

Martes 12 de mayo

19.00 Belgrano (5°B) - Unión (8°A)

21.30 Argentinos (3°B) - Huracán (7°B)

Miércoles 13 de mayo