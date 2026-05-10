Gimnasia metió el batacazo y eliminó a Vélez en Liniers: jugará con River

Batacazo Tripero en Liniers. Gimnasia dio una de las grandes sorpresas de los playoffs y eliminó al Vélez de Guillermo Barros Schelotto en el José Amalfitani.

El equipo platense se impuso 1-0, con gol de Chelo Torres de penal, pese a haber jugado casi todo el segundo tiempo con uno menos. Hubo cantos de la gente velezana contra los futbolistas, que se despidieron del Apertura 2026 bañados en un coro de insultos.

Racing resurgió de sus cenizas y metió un triunfazo enorme en UNO: eliminó a Estudiantes y jugará con Rosario Central

Ahora, con este triunfazo, el Lobo deberá visitar a River en el Monumental por un lugar en semifinales.

La ilusión velezana sufrió un golpe al mentón bien temprano en la noche de Liniers. Apenas se habían jugado nueve minutos de partido cuando el elenco platense tuvo la gran oportunidad de ponerse en ventaja por una infracción en el área de Joaquín García sobre el Chelo Torres, quien se había metido en terreno ajeno tras una muy buena conexión con Auzmendi. Y fue el propio delantero quien se hizo cargo de la ejecución y terminó por imponerse en el duelo con Álvaro Montero: remate cruzado que dio en el palo e ingresó para anotar el tempranero 1-0.

Sin demostrar un gran nivel futbolístico la V tuvo un par de ocasiones a través de la pelota parada, sobre todo con tiros de esquina. Por esa vía Lisandro Magallán tuvo un cabezazo que salió muy cerca del travesaño y más tarde Insfrán le tapó un remate a Emanuel Mammana.

Pero el Lobo fue más peligroso cada vez que incursionaba en terreno rival e incluso tuvo un segundo gol que se anuló. Chelo Torres aprovechó un rebote de Montero y anotó el 2-0, pero la acción fue invalidada a instancias del VAR por un offside milimétrico.

Así Vélez se fue al descanso en desventaja y con muchas dudas. Ya en el comienzo del complemento se dio una jugada que modificó totalmente el trámite del partido. Enzo Martínez fue a disputar una pelota con Manuel Lanzini pero terminó metiendo un fuerte planchazo sobre el ex West Ham. Gariano revisó la acción y le mostró la roja directa al defensor, que terminó dejando a Gimnasia con uno menos desde los nueve minutos.

La curiosa y peculiar medida de Gustavo Quinteros tras la eliminación de Independiente ante Rosario Central

Obligado por el resultado, el equipo del Mellizo se adueñó de la pelota ante un Lobo que se metió todo atrás. Pese a ello Vélez siguió sin poder generar fútbol o llegadas concretas y se terminó limitando a centros al área o disparos desde afuera. Monzón tuvo el empate en el descuento cuando quedó de cara al arco, pero la terminó tirando por arriba. Así, apretando los dientes hasta el final, Gimnasia selló la victoria eliminando al Fortín y sacó boleto a los cuartos de final.