River vs. San Lorenzo por los playoffs del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Desde las 19 horas, River recibe a San Lorenzo en el Monumental por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El Millonario y el Ciclón buscarán sacar su boleto hacia los cuartos, instancia en la que el vencedor se medirá con el ganador del cruce entre Vélez y Gimnasia.

River viene de conseguir una agónica victoria frente a Carabobo, por la cuarta jornada de la Copa Sudamericana, alcanzó los 10 puntos y quedó al borde de la clasificación a la siguiente instancia. En el torneo local, cayó ante un Atlético Tucumán que no ganaba como visitante desde enero del año pasado.

San Lorenzo, por su parte, también finalizó como líder de su grupo en la Copa Sudamericana. El empate sin goles ante Deportivo Cuenca en Ecuador lo dejó en la cima con seis puntos. En el Apertura cerraron la fase regular con una derrota por 2 a 1 frente a Independiente en condición de local.

La posible formación de River vs. San Lorenzo, por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

La posible formación de San Lorenzo vs. River, por el Torneo Apertura

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios; Matías Reali y Rodrigo Auzmendi.

Cómo ver en vivo River vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre Estudiantes de La Plata y Racing por los octavos de final de los playoffs del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por TNT Sports Premium. También se puede ver en vivo de manera online a través de tu computadora, celular o tablet por las plataformas digitales de Flow, DGO y Telecentro Play.