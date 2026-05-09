Belgrano venció a Talleres y cortó dos extensas rachas negativas en el clásico de Córdoba

En lo que fue el primer mata-mata entre ambos en Primera División, Belgrano derrotó por la mínima a Talleres de Córdoba y avanzó a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.

Apedrearon al micro de Belgrano en la previa del clásico cordobés ante Talleres por los playoffs del Torneo Apertura 2026

Pero más allá de festejar el pase a la siguiente instancia, el Pirata se dio el gusto de ponerle fin a dos rachas negativas muy extensas frente al máximo rival.

Por un lado, el elenco dirigido por Ricardo Zielinski volvió a ganarle un duelo oficial a la T tras 20 años. En aquella oportunidad se impuso 2-1 cuando ambos todavía militaban en el viejo Nacional B.

Además, con la victoria en el Estadio Mario Alberto Kempes, el elenco de Barrio Alberdi cortó un registro de 25 años sin ganarle a su eterno contrincante en la máxima categoría.

La última vez que eso había ocurrido fue en el Torneo Apertura 2001, gracias a un solitario gol de Sebastián Brusco.

Cabe recordar que, en la próxima fase, Belgrano se medirá contra el ganador del choque entre Independiente Rivadavia y Unión de Santa Fe. Si gana la Lepra, viajará a Mendoza, mientras que si se impone el Tatengue, definirá en la Docta.

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Belgrano le ganó el clásico a Talleres: así quedó el historial

Tras 408 enfrentamientos en toda su historia: