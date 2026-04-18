Belgrano fue condenado a pagarle a Pablo Vegetti más de 275 millones

Belgrano de Córdoba fue condenado por la Justicia a pagar una suma cercana a los 275 millones de pesos en el marco del juicio que mantiene con Pablo Vegetti, en un conflicto originado por diferencias en la cotización del dólar establecida en su contrato.

La sentencia corresponde a una primera instancia y todavía no quedó firme, por lo que la dirigencia del club cordobés analiza presentar una apelación para intentar revertir la resolución.

El litigio se remonta a la salida del atacante en 2023, cuando fue transferido al Vasco da Gama. Según el reclamo, el futbolista argumentó que existió una diferencia entre el monto abonado en pesos y la cotización del dólar pactada en su vínculo contractual.

Además de la discusión cambiaria, la demanda incluyó otros ítems como aguinaldos correspondientes a 2022 y 2023, vacaciones de 2023, el saldo del 15 por ciento del valor bruto de la transferencia y parte de la prima por la firma del contrato.

Desde el club ya habían reconocido públicamente el conflicto. En mayo del año pasado, el tesorero Lucas Bustos había confirmado la existencia del juicio y señaló que el monto reclamado en ese momento se ubicaba entre los 800 y 840 millones de pesos.

Aunque el fallo resultó adverso, en Belgrano no descartan acudir a instancias superiores. La posible apelación busca modificar una decisión judicial que podría generar un fuerte impacto económico en la institución.