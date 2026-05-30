Belgrano estrenó el título con sufrimiento, pero le ganó por penales a Gimnasia de Jujuy y avanzó en la Copa Argentina

En su primer partido como flamante campeón del Torneo Apertura, Belgrano igualó 2-2 frente a Gimnasia de Jujuy, pero se impuso 4-2 por penales y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina 2026.

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El encuentro en Santiago del Estero comenzó con buen ritmo y el Pirata pegó primero, cuando Francisco González Metilli anotó el 1-0 a los 18 minutos. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que dos minutos más tarde, Martín Lazarte niveló el marcador.

¡EL PIRATA ABRE EL MARCADOR!



Francisco González Metilli puso el 1-0 para Belgrano a los 18 minutos del primer tiempo. pic.twitter.com/yTRmKmzPn2 May 30, 2026

¡EL LOBO EMPATÓ EL ENCUENTRO!



Martín Lazarte puso el 1-1 para Gimnasia a los 20 minutos del primer tiempo pic.twitter.com/wmnLFwu9Qt — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) May 30, 2026

Ya en el complemento, más precisamente a los 26', Francisco Molina hizo una buena jugada personal, sacó el zurdazo cruzado y le dio la ventaja al conjunto norteño.

¡EL LOBO JUJEÑO PASA AL FRENTE!



Francisco Molina puso el 2-1 para Gimnasia a los 26 minutos del segundo tiempo. pic.twitter.com/FJwuH07kG8 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) May 30, 2026

Para colmo de males, el Celeste quedó sumido en la preocupación debido a que Lucas Zelarayán se desorientó en pleno campo de juego. Afortunadamente, y pese a que ingresó la ambulancia, el Chino se retiró de pie y consciente.

QUÉ SUSTO, CHINO %uD83D%uDE4F



Zelarayán se desorientó temporalmente durante el encuentro entre #Belgrano y #Gimnasia (J). Si bien una ambulancia ingresó al estadio rápidamente para que sea asistido, Lucas se retiró caminando a los vestuarios. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/UokNuHl6fa — TyC Sports (@TyCSports) May 30, 2026

No obstante, cuando parecía que iba a ser eliminado, el elenco cordobés empató de manera agónica en tiempo de descuento por intermedio de Emiliano Rigoni.

¡EL PIRATA QUIERE SEGUIR EN PARTIDO!



Emiliano Rigoni puso el 2-2 para Belgrano a los 48 minutos del segundo tiempo pic.twitter.com/FCK1qCPxah — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) May 30, 2026

Así las cosas, la historia se trasladó a la tanda desde los 12 pasos, donde gracias a dos atajadas de Thiago Cardozo, los dirigidos por Ricardo Zielinski se llevaron el triunfo.

%uD83C%uDFF4%u200D%u2620%uFE0F%uD83E%uDDE4 Thiago Cardozo y sus dos atajadas en la tanda de penales para clasificar a #Belgrano a los octavos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/lo1wYHJs7K — TyC Sports (@TyCSports) May 30, 2026

¡EL PIRATA ESTÁ EN OCTAVOS DE LA COPA ARGENTINA!



Tras el 2-2 en el tiempo reglamentario, #Belgrano se impuso 4-2 en los penales ante #Gimnasia (J) y espera por #Racing o #Defensa en la siguiente instancia. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/eD29blqNsx — TyC Sports (@TyCSports) May 30, 2026

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En la próxima instancia, Belgrano se medirá contra el ganador del duelo que tendrá como protagonistas a Defensa y Justicia y Racing.