Belgrano estrenó el título con sufrimiento, pero le ganó por penales a Gimnasia de Jujuy y avanzó en la Copa Argentina
Tras un partido parejo en los 90 minutos, Belgrano derrotó por penales a Gimnasia de Jujuy y pasó a los octavos de final de la Copa Argentina 2026.
En su primer partido como flamante campeón del Torneo Apertura, Belgrano igualó 2-2 frente a Gimnasia de Jujuy, pero se impuso 4-2 por penales y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina 2026.
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El encuentro en Santiago del Estero comenzó con buen ritmo y el Pirata pegó primero, cuando Francisco González Metilli anotó el 1-0 a los 18 minutos. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que dos minutos más tarde, Martín Lazarte niveló el marcador.
Ya en el complemento, más precisamente a los 26', Francisco Molina hizo una buena jugada personal, sacó el zurdazo cruzado y le dio la ventaja al conjunto norteño.
Para colmo de males, el Celeste quedó sumido en la preocupación debido a que Lucas Zelarayán se desorientó en pleno campo de juego. Afortunadamente, y pese a que ingresó la ambulancia, el Chino se retiró de pie y consciente.
No obstante, cuando parecía que iba a ser eliminado, el elenco cordobés empató de manera agónica en tiempo de descuento por intermedio de Emiliano Rigoni.
Así las cosas, la historia se trasladó a la tanda desde los 12 pasos, donde gracias a dos atajadas de Thiago Cardozo, los dirigidos por Ricardo Zielinski se llevaron el triunfo.
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En la próxima instancia, Belgrano se medirá contra el ganador del duelo que tendrá como protagonistas a Defensa y Justicia y Racing.