Néstor Lorenzo confesó por qué no convocó a Villa para el Mundial 2026: "El contexto no lo ayudó"

Por su actualidad en Independiente Rivadavia, parecía una fija en Colombia para el Mundial 2026. Pero el entrenador Néstor Lorenzo decidió no convocar a Sebastián Villa y, sobre los motivos, confeó que mucho tuvieron que ver las cuestiones extrafutbolísticas que involucraron al delantero desde hace algunos años.

Durante una entrevista con Caracol, el entrenador evitó profundizar sobre la causa que derivó en la condena por violencia de género que recibió el atacante en 2023, aunque reconoció que el entorno jugó un papel importante. "Vi que los hogares pensaban distinto, el hombre y la mujer pensaban distinto... No sentí presión porque la decisión fue futbolística, pero el contexto no lo ayudó", expresó.

Más adelante, Lorenzo también manifestó cierto arrepentimiento por la manera en que manejó el caso. "El tema fue duro en cuanto a las cosas que escuché o hicieron, no se merecía eso. Me equivoqué al exponerlo", agregó sobre la situación que rodeó al ex jugador de Boca.

Lo llamativo es que Villa viene siendo no solo la gran figura de un sorprendente Independiente Rivadavia, sino también del fútbol argentino. El colombiano acumuló tres goles y ocho asistencias en 20 encuentros durante la última campaña, en un equipo que fue el mejor de la etapa regular del Torneo Apertura 2026 y que se clasificó primero en su grupo de la Copa Libertadores, en la cual es debutante absoluto.



