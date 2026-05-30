Con Dybala como gran objetivo, Riquelme tiene otros apuntados para reforzar a Boca

La eliminación de la Copa Libertadores 2026 todavía está a flor de piel, pero no hay tiemnpo para lamentos y Boca debe inciar rápidamente una fuerte reconstrucción tanto en cuanto al DT como al plantel. Y en eso está Juan Román Riquelme, quien tiene como máximo objetivo concretar la llegada de Paulo Dybala, al tiempo que evalúa otras incorporaciones y, claro, la elección de un nuevo entrenador.

Sin Mundial y habiendo sido parte importante de la clasificación de la Roma a la Champions League luego de siete temporadas, "La Joya" todavía no decidió dónde continuará su carrera. Su contrato con el club italiano vence el próximo 30 de junio y las dos ofertas más importantes que tiene sobre la mesa son la del "Xeneize" y la de su actual institución, que le ofrece continuar con un salario mucho menor al que percibía.

¿Cuál es la ventaja que tiene Roma en la contienda con Boca? Que jugará la Champions League, mientras que el conjunto xeneize participará de la Copa Sudamericana tras quedar tercero en su grupo de la Libertadores. Más allá de esto, Riquelme mantiene la ilusión de convencerlo, con Leandro Paredes como punta de lanza.

Pero además, hay puestos en lo que el "Xeneize" debe reforzarse sí o sí. Uno es el arco, donde Agustín Marchesín se rompió los ligamentos y su reemplazante, Leandro Brey, no terminó de convcencer. Y los nombres apuntados son Walter Benítez, campeón de la Conference League con el Crystal Palace, y el uruguayo Sergio Rochet, del Inter de Porto Alegre.

El lateral derecho es otro puesto por reforzar. Tanto Juan Barinaga como Marcelo Weigandt demostraron no estar a la altura y fue Malcom Braida quien, siendo zurdo, terminó ocupando la posición. Allí el que interesa es el ex Independiente Felipe Loyola, quien acaba de descender con el Pisa en la Serie A de Italia.

También hay quienes puede irse del club y eso abriría otros cupos. Uno es Exequiel Zeballos, quien partiría al Napoli, por el cual Boca iría en busca de un viejo conocido: Sebastián Villa, hoy figura de Independiente Rivadavia. También podría partir Milton Delgado, por quien Trabzonspor hizo una oferta por ocho millones de euros, que no fue satisfactoria para el club, y además existe un interés por parte del Inter, del Bournemouth y del Besiktas.