Riquelme ya decidió: Úbeda no sigue en Boca y tiene a dos candidatos para DT

La derrota ante Universidad Católica por 1-0 aceleró los tiempos en Boca. Con el fin del interinato de Claudio Úbeda decretado para fines de junio, la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme apunta a dos perfiles de fuerte liderazgo para afrontar el repechaje de la Copa Sudamericana.

El objetivo inmediato no es menor: reestructurar el plantel y el funcionamiento futbolístico para afrontar con éxito el repechaje clasificatorio a los octavos de final del segundo torneo continental y, en el ámbito local, el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

Por eso, Riquelme tiene en mente a dos nombres propios con realidades contractuales complejas pero perfiles seductores: Néstor Lorenzo y Antonio Mohamed. La elección de ambos responde a que el equipo requiere un "piloto de tormentas" con características muy específicas: espalda ante la presión mediática, experiencia internacional probada y capacidad de gestión de un vestuario de alta competencia.

Lorenzo es el actual DT de la Selección de Colombia y ha demostrado una enorme capacidad para armar equipos equilibrados, sólidos en el retroceso y sumamente pragmáticos, con una fisonomía táctica estricta. Su presente es el principal obstáculo al estar consolidado en su puesto, por lo que la dirigencia de Boca debería iniciar una compleja ingeniería de negociación para lograr la desvinculación de la federación de ese país tras el Mundial 2026.

La opción de Mohamed ofrece un contraste interesante y una viabilidad operativa mucho más directa para las necesidades urgentes del club. El "Turco" es un entrenador con un largo historial de éxito en torneos de eliminación directa, tanto en el fútbol argentino como en la Liga MX de México. Además, se destaca por ser un gran motivador, capaz de cambiarle la mentalidad a planteles golpeados en tiempo récord. Sus equipos suelen ser verticales, ofensivos y con mucho carácter, una cualidad que el hincha xeneize reclama tras la pasividad mostrada en las últimas jornadas de la Copa Libertadores. Actualmente en los Pumas de la UNAM, su salida requeriría una negociación de club a club.