Úbeda asumió la responsabilidad por la eliminación de Boca de la Copa Libertadores y habló sobre su continuidad

Era la voz que todos en Boca querían escuchar tras la bochornosa eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Por eso, luego de la derrota ante Universidad Católica, Claudio Úbeda dio la cara y no solo analizó el partido, sin que también se refirió a su futuro en el club, algo que, se descuenta, no pasará más allá del 30 de junio.

"No creo sea el momento para hablar de esto, tenemos que reunirnos, que hablar... pensar en todo lo que pasó en este tiempo y después sí tomar una decisión", respondió el entrenador al ser consultado por su continuidad. "Siempre dependemos de los resultados, eso no depende de mí", agregó sobre la cuestión.

Si bien Úbeda esquivó el tema, es un hecho que en Boca no tienen intenciones de renovarle el vínculo, que finaliza el próximo 30 de junio. De hecho, muchos esperaban que, tras le fracaso de anoche, el DT anunciará su salida tras el partido, algo que, claramente, no ocurrió.

Sobre la eliminación, expresó: "Uno no encuentra palabras, nos quedamos con esa angustia por no haber avanzado", al tiempo que se hizo cargo del fracaso deportivo: "No es momento para poner excusas ni culpas, asumimos la responsabilidad".



