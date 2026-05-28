Con un triunfazo de Comesaña, terminó otra buena jornada para los argentinos en Roland Garros

Tras el batacazo de Juan Manuel Cerúndolo ante Jannik Sinner, los argentinos cerraron otra buena jornada en Roland Garros.

Juan Manuel Cerúndolo sacó a Sinner y se sumó al selecto grupo de argentinos que derrotaron al número 1 del mundo

En principio, su hermano Francisco venció por 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1 al local Hugo Gastón, mientras que en un encuentro maratónico de más de cuatro horas, Francisco Comesaña le ganó a Luciano Darderi por 7-6, 4-6, 6-4, 2-6 y 6-4.

¡TIBURONAZO EN PARÍS! %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83D%uDCA5



%uD83E%uDD88 ¡Francisco Comesaña venció a Luciano Darderi en la segunda ronda de Roland Garros!



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Sin embargo, dos de nuestros compatriotas no consiguieron avanzar en el segundo grand slam del año: Román Burruchaga y Facundo Díaz Acosta.

Por un lado, el hijo de Jorge se topó con un durísimo Félix Auger-Aliassime y perdió por 6-4, 0-6, 5-7 y 1-6, en tanto que el bonaerense llevó al quinto set al estadounidense Learner Tien, pero se despidió con parciales de 5-7, 6-4, 6-3, 6-7 y 3-6.

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Tras el descenso de Mallorca, se definió el futuro de Martín Demichelis

Mañana, la acción continuará con la presentación de Thiago Tirante contra el español Pablo Carreño Busta.