Juan Manuel Cerúndolo sacó a Sinner y se sumó al selecto grupo de argentinos que derrotaron al número 1 del mundo

Este jueves, Juan Manuel Cerúndolo obtuvo un triunfo histórico frente a Jannik Sinner y avanzó a la tercera ronda de Roland Garros contra todos los pronósticos.

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Pero más allá de seguir con vida en el segundo grand slam del año, el zurdo de 24 años logró un hito que pocos compatriotas lograron en todos los tiempos.

Es que, al cargarse al italiano, el argentino se convirtió en el noveno jugador de nuestro país en derrotar al N°1 del ranking mundial de la ATP, algo que de hecho no sucedía desde 2018.

El primero en tener esa mención fue Guillermo Vilas, que en el US Open 1977 le ganó a Jimmy Connors. Más tarde, José Luis Clerc hizo lo propio frente a John McEnroe en la Copa Davis 1980.

Ya en 1999, Mariano Zabaleta abrió una seguidilla moderna que incluye nombres como los de Gastón Gaudio, David Nalbandian y Guillermo Cañas.

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Sin embargo, el que más se acostumbró a darles dolores de cabeza a los líderes de la clasificación fue Juan Martín Del Potro, quien sumó 10 triunfos contra las tres grandes leyendas de las últimas décadas: Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal.

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