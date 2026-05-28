Juan Manuel Cerúndolo sacó a Sinner y se sumó al selecto grupo de argentinos que derrotaron al número 1 del mundo
Tras derrotar a Jannik Sinner en la segunda ronda de Roland Garros, Juan Manuel Cerúndolo se instaló entre los argentinos que alguna vez le ganaron al N°1 del ránking mundial de la ATP.
Este jueves, Juan Manuel Cerúndolo obtuvo un triunfo histórico frente a Jannik Sinner y avanzó a la tercera ronda de Roland Garros contra todos los pronósticos.
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Pero más allá de seguir con vida en el segundo grand slam del año, el zurdo de 24 años logró un hito que pocos compatriotas lograron en todos los tiempos.
Es que, al cargarse al italiano, el argentino se convirtió en el noveno jugador de nuestro país en derrotar al N°1 del ranking mundial de la ATP, algo que de hecho no sucedía desde 2018.
El primero en tener esa mención fue Guillermo Vilas, que en el US Open 1977 le ganó a Jimmy Connors. Más tarde, José Luis Clerc hizo lo propio frente a John McEnroe en la Copa Davis 1980.
Ya en 1999, Mariano Zabaleta abrió una seguidilla moderna que incluye nombres como los de Gastón Gaudio, David Nalbandian y Guillermo Cañas.
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Sin embargo, el que más se acostumbró a darles dolores de cabeza a los líderes de la clasificación fue Juan Martín Del Potro, quien sumó 10 triunfos contra las tres grandes leyendas de las últimas décadas: Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal.
Con Cerúndolo, todos los argentinos que derrotaron a los N°1 del mundo en tenis
- Guillermo Vilas: primera victoria vs. Jimmy Connors | US Open 1977
- José Luis Clerc: primera victoria vs. John McEnroe | Copa Davis 1980
- Mariano Zabaleta: única victoria vs. Yevgeny Kafelnikov | ATP 250 de St. Polten 1999
- Gaston Gaudio: única victoria vs. Lleyton Hewitt | ATP 500 de Barcelona 2002
- Guillermo Cañas: primera victoria vs. Lleyton Hewitt | Roland Garros 2002
- Agustín Calleri: única victoria vs. Juan Carlos Ferrero | Copa Davis 2003
- David Nalbandian: primera victoria vs. Roger Federer | ATP Finals 2007
- Juan Martín Del Potro: primera victoria vs. Rafael Nadal | Masters 1000 de Miami 2009
- Juan Manuel Cerúndolo: primera victoria vs. Jannik Sinner | Roland Garros 2026