Boca vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores 2026: hora, formaciones y cómo mirarlo en vivo

Boca recibirá este jueves a la Universidad Católica de Chile por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 con la obligación de ganar para meterse en los octavos de final. El encuentro, que está programado para las 21.30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera", el árbitro designado es el colombiano Wilmar Roldán, mientras que en el VAR estará su compatriota David Rodríguez.

El "Xeneize" llega a este encuentro en un momento más que delicado, ya que arrastra tres partidos sin ganar en esta Copa Libertadores y está obligado a sumar de a tres para clasificar a los octavos de final. En la fecha pasada, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda protagonizó un discreto empate como local por 1-1 frente a Cruzeiro de Brasil, en un encuentro donde disputó gran parte del segundo tiempo con un jugador más.

De cara a este enfrentamiento, Boca no podrá contar con varias de sus figuras, como el mediocampista Santiago Ascacíbar, quien debe cumplir una fecha de suspensión, además del delantero uruguayo Miguel Merentiel, este último lesionado, quien comenzaría desde el banco de suplentes.

Universidad Católica, por su parte, lidera con 10 puntos, aunque una derrota complicaría seriamente su panorama y pasaría a depender de lo que ocurra entre Cruzeiro de Brasil y Barcelona de Ecuador.

Posibles formaciones de Boca vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores 2026

Boca: Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui; Jimmy Martínez, Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.

Cómo mirar en vivo Boca vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores 2026

El partido entre Boca Juniors y Universidad Católica por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 se podrá ver en vivo a través de FOX SPORTS. Este encuentro también se podrá seguir a través de tu tablet o celular por Disney+ Premium, Telecentro Play y DSports.



