Los jugadores de River y Boca que Lionel Scaloni sumaría a la lista de la Selección Argentina para los amistosos previos al Mundial

A la espera de que Lionel Scaloni de la lista con los 26 convocados para el Mundial 2026, la Selección Argentina se prepara para los amistosos previos al inicio del certamen, que serán frente a Honduras e Islandia a disputarse en Estados Unidos.

De cara a los mismos, la intención del entrenador es llevar más futbolistas de los que permite la lista con el fin de tener sparrings para las prácticas. Para esto, convocará a nombres que vienen del fútbol argentino y que no tuvieron experiencia con la mayor.

Dentro de los nombres, aparecen dos jugadores de River como Santiago Beltrán, quien pelea por un lugar en la lista definitiva y Joaquín Freitas, mientras que por el lado de Boca aparece Tomás Aranda, que está en la prelista de 55 jugadores.

Así las cosas, previo a estos encuentros amistosos Scaloni citará a más de 26 jugadores y luego hará el corte final para la Copa del Mundo.

En los mismos probará nuevas variantes para despejar las últimas dudas en la conformación de la lista para disputar la cita mundialista.