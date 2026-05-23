Los futbolistas de la prelista de la Selección Argentina que terminan su temporada y quedan a disposición de Scaloni para el Mundial 2026

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y, mientras Lionel Scaloni entra en la etapa final del recorte de la prelista de 55 jugadores de la Selección Argentina, 28 de ellos terminarán su actividad este fin de semana con el cierre de las principales ligas europeas y se sumarán a 11 futbolistas que ya habían quedado liberados.

Empezando por España, quedan liberados Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Thiago Almada y Nicolás González, todos del Atlético de Madrid. También aparecen Giovani Lo Celso (Real Betis), Zaid Romero (Getafe), Guido Rodríguez (Valencia) y Claudio Echeverri (Girona). Lionel Messi y Rodrigo De Paul, en tanto, cerrarán su actividad con Inter Miami el domingo por la noche frente a Philadelphia Union.

En tanto, terminan su actividad en la Premier League Emiliano Martínez (Aston Villa), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Enzo Fernández (Chelsea), Walter Benítez (Crystal Palace), Marcos Senesi (Bournemouth), Emiliano Buendía (Aston Villa), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) y Alejandro Garnacho (Chelsea).

De los que juegan en la Serie A, hay que hablar de Lautaro Martínez (Inter), Nicolás Paz (Como), Máximo Perrone (Como), Matías Soulé (Roma), Santiago Castro (Bologna) y Mateo Pellegrino (Parma). El resto de los futbolistas juegan en Sudamérica y recién están a disposición a partir del 1° de junio.







