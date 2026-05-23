Mariano Navone perdió una final increíble en el ATP 250 de Ginebra

Mariano Navone cayó este sábado en una ajustada final del ATP 250 de Ginebra frente al estadounidense Learner Tien, quien se impuso por 3-6, 6-3 y 7-5 tras dos horas y media de juego.

El argentino estuvo muy cerca de conquistar el segundo título ATP de su carrera, pero terminó cediendo en un partido cambiante y de alto nivel que se definió en los últimos games.

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Tien becomes the youngest American to win on European clay since his coach Chang in 1989!#GonetGenevaOpen pic.twitter.com/DJZab9jmjg — Tennis TV (@TennisTV) May 23, 2026

Navone arrancó mejor, pero Tien reaccionó en la final

Navone tuvo un sólido comienzo y se quedó con el primer set gracias a dos quiebres de servicio que marcaron la diferencia ante el joven estadounidense.

Sin embargo, Tien reaccionó en el segundo parcial, elevó su nivel desde el fondo de la cancha y logró emparejar el encuentro para llevar la definición a un tercer set.

En la manga decisiva, el panorama parecía complicarse rápidamente para el argentino, ya que el estadounidense consiguió un quiebre temprano y se adelantó 3-0.

Pero Navone mostró carácter y recuperó el break para volver al partido. Luego igualó el marcador 5-5 y llevó suspenso a una final que parecía escaparse.

De todos modos, Tien cerró el encuentro con dos games casi perfectos: primero sostuvo su saque sin perder puntos y luego consiguió el quiebre definitivo para consagrarse campeón en Suiza.

Learner Tien ganó el segundo título ATP de su carrera

Con apenas 20 años, Tien conquistó el segundo título ATP de su carrera, luego del obtenido el año pasado en Metz, y confirmó su enorme crecimiento en el circuito.

Pese a la derrota, la semana fue muy positiva para Navone, que firmó una de las mejores actuaciones de su temporada en el polvo de ladrillo suizo.

Entre sus victorias más destacadas apareció la conseguida ante el noruego Casper Ruud, uno de los especialistas más importantes del circuito sobre arcilla.

Navone subirá en el ranking ATP y apunta a Roland Garros

Gracias a la final alcanzada en Ginebra, Navone escalará hasta el puesto 38 del ranking ATP, logrando así una importante mejora antes del inicio de Roland Garros 2026.

El próximo desafío para el argentino será justamente el Grand Slam parisino, el segundo major de la temporada, donde buscará ratificar su crecimiento y seguir sumando confianza sobre polvo de ladrillo.