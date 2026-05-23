Roland Garros: Etcheverry, Tirante y Trungelliti debutan este domingo en París

Tomás Martín Etcheverry, Thiago Tirante y Marco Trungelliti harán su estreno este domingo en Roland Garros 2026, el segundo torneo de Grand Slam de la temporada.

El primero en salir a la cancha será Tirante, actual número 58 del ranking ATP, quien enfrentará al español Pablo Llamas Ruiz desde las 6:00 (hora argentina) en la Cancha 13.

El platense llega tras quedar eliminado en la primera ronda del ATP 250 de Ginebra, aunque previamente había firmado una destacada actuación en el Masters 1000 de Roma, donde alcanzó los octavos de final.

Más tarde será el turno de Trungelliti, que se medirá con el francés Kyrian Jacquet no antes de las 7:10 en la Cancha 6.

Para el santiagueño será un regreso especial a Roland Garros: disputará el cuadro principal por primera vez desde 2018 y también será su debut directo en el main draw sin pasar por la clasificación previa.

Trungelliti atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera tras ingresar al Top 100 ATP a los 36 años, aunque llega con una racha negativa en cuadros principales. La semana pasada sufrió una dura derrota frente al argentino Mariano Navone en un partido que tenía ampliamente controlado.

El último argentino en debutar será Etcheverry, quien jugará frente al portugués Nuno Borges no antes de las 7:40 en la Cancha 13, una vez finalizado el encuentro entre Tirante y Llamas Ruiz.

Etcheverry atraviesa el mejor momento de su carrera y tendrá una gran oportunidad para sumar puntos importantes en París, ya que en la edición pasada cayó en la primera ronda. Su mejor actuación en Roland Garros fue en 2023, cuando alcanzó los cuartos de final y sorprendió al circuito.

Djokovic y Zverev también debutan en Roland Garros

La jornada del domingo también tendrá el esperado estreno del serbio Novak Djokovic, actual número 3 del mundo y máximo ganador de títulos de Grand Slam en la historia del tenis.

Djokovic, campeón de Roland Garros en 2016, 2021 y 2023, enfrentará al francés Giovanni Mpetshi Perricard no antes de las 15:15 en un duelo exigente para el serbio.

Además, el alemán Alexander Zverev, tercer jugador del ranking ATP y segundo preclasificado del torneo tras la baja de Carlos Alcaraz, debutará ante el francés Benjamin Bonzi.