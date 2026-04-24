Bombazo en el mundo del tenis: Carlos Alcaraz se bajó de Roland Garros

El mundo del tenis sufrió un importante cimbronazo este viernes con el anuncio de Carlos Alcaraz, que se bajó del Masters 1000 de Roma y tampoco estará en Roland Garros.

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Tras sufrir una lesión en la muñeca derecha durante el ATP 500 de Barcelona, el murciano confirmó la noticia con un sentido comunicado en redes sociales.

"Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista", explicó.

Además, mediante su cuenta de Instagram, Charly aseguró que atraviesa un "momento complicado", aunque se mostró optimista para regresar de la mejor manera.

"Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí", concluyó.

Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de... pic.twitter.com/U6PhjtXnBX — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026

La UEFA le aplicó una durísima sanción a Gianluca Prestianni por su cruce con Vinicius

Esta situación le llega en un mal momento al tenista español que acaba de perder el N°1 del ránking mundial a manos de Jannik Sinner y que no podrá defender ni el bicampeonato en París ni tampoco la corona que obtuvo en el Foro Itálico en 2025.