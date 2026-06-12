Con Boca y River, la Copa Argentina confirmó cuándo siguen los 16avos de final

Si bien todas las luces de la patria futbolera están puestas en el Mundial 2026, varios equipos grandes deben presentarse por la Copa Argentina.

En ese sentido, la organización del torneo federal confirmó en las últimas horas el cronograma para los compromisos que cerrarán con los 16avos de final.

Por un lado, el jueves 16 de julio, Boca se medirá frente a Sarmiento de Junín, mientras que Racing enfrentará a Defensa y Justicia.

Además, River se presentará el viernes 17 ante Aldosivi y, ese mismo día, San Lorenzo chocará con Deportivo Riestra.

Estos encuentros, que serán los últimos de esta instancia, terminarán por confirmar a todos los clasificados a los octavos de final y todavía no tienen ni sede ni horario definidos.

Cuatro grandes en busca de los octavos: así sigue la Copa Argentina

domingo 12 de julio

Independiente Rivadavia vs. Tigre

jueves 16 de julio

Boca vs. Sarmiento de Junín

Racing vs. Defensa y Justicia

viernes 17 de julio