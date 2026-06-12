Franco Colapinto perdió posiciones y terminó decimoquinto en la práctica libre 2 del Gran Premio de Barcelona
Después de cerrar el top 10 en el inicio de la jornada, Franco Colapinto no pudo sostener el rendimiento y finalizó la segunda práctica libre para el Gran Premio de Barcelona en el decimoquinto puesto.
En la práctica libre 2 para el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1, Franco Colapinto finalizó decimoquinto y cerró un día agridulce.
Luego de culminar en la cola del top 10 en el primer turno, el argentino mejoró su tiempo y llegó a marcar un parcial de 1:17.051.
Sin embargo, el Alpine no pudo igualar el ritmo de sus competidores, algo que también le sucedió a Pierre Gasly, quien culminó decimosexto.
Respecto al podio, Lando Norris (McLaren) fue el líder con un impresionante 1:15.426, seguido de George Russell (Mercedes) y su compañero de equipo, Lando Norris.
La acción en el circuito de Montmeló continuará mañana con el tercer y último ensayo desde las 7:30 de nuestro país, mientras que a las 11:00 se realizará la clasificación para el evento principal del domingo, el cual comenzará a las 10:00.