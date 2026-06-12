Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

FÓRMULA 1

Franco Colapinto perdió posiciones y terminó decimoquinto en la práctica libre 2 del Gran Premio de Barcelona

Después de cerrar el top 10 en el inicio de la jornada, Franco Colapinto no pudo sostener el rendimiento y finalizó la segunda práctica libre para el Gran Premio de Barcelona en el decimoquinto puesto.

EBalmaceda
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

En la práctica libre 2 para el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1, Franco Colapinto finalizó decimoquinto y cerró un día agridulce.

Luego de culminar en la cola del top 10 en el primer turno, el argentino mejoró su tiempo y llegó a marcar un parcial de 1:17.051.

Sin embargo, el Alpine no pudo igualar el ritmo de sus competidores, algo que también le sucedió a Pierre Gasly, quien culminó decimosexto.

Respecto al podio, Lando Norris (McLaren) fue el líder con un impresionante 1:15.426, seguido de George Russell (Mercedes) y su compañero de equipo, Lando Norris.

La acción en el circuito de Montmeló continuará mañana con el tercer y último ensayo desde las 7:30 de nuestro país, mientras que a las 11:00 se realizará la clasificación para el evento principal del domingo, el cual comenzará a las 10:00.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

3
De Maná a Shakira: así fue la espectacular apertura musical del Mundial 2026 en México
Noticias

De Maná a Shakira: así fue la espectacular apertura musical del Mundial 2026 en México

4
El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026
Noticias

El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026

5
El origen futbolero del apodo del Indio Solari: la historia detrás de un nombre que nació en una cancha
Noticias

El origen futbolero del apodo del Indio Solari: la historia detrás de un nombre que nació en una cancha

Últimas noticias de Franco Colapinto