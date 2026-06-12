Franco Colapinto perdió posiciones y terminó decimoquinto en la práctica libre 2 del Gran Premio de Barcelona

En la práctica libre 2 para el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1, Franco Colapinto finalizó decimoquinto y cerró un día agridulce.

Luego de culminar en la cola del top 10 en el primer turno, el argentino mejoró su tiempo y llegó a marcar un parcial de 1:17.051.

FRANCO MEJORÓ SU MARCA: Colapinto subió al 11° lugar tras hacer un tiempo de 1:17.051 en la FP2.



%uD83D%uDCFA #BarcelonaGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/dOhSLEiV8T — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2026

Sin embargo, el Alpine no pudo igualar el ritmo de sus competidores, algo que también le sucedió a Pierre Gasly, quien culminó decimosexto.

Respecto al podio, Lando Norris (McLaren) fue el líder con un impresionante 1:15.426, seguido de George Russell (Mercedes) y su compañero de equipo, Lando Norris.

La acción en el circuito de Montmeló continuará mañana con el tercer y último ensayo desde las 7:30 de nuestro país, mientras que a las 11:00 se realizará la clasificación para el evento principal del domingo, el cual comenzará a las 10:00.