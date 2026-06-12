Julián Álvarez, el goleador que Argentina necesita en el Mundial 2026

El cordobés llega a Kansas City como máximo goleador del Atlético de Madrid y con cuatro tantos mundialistas en el cuerpo.

Con Lionel Messi preservado en los entrenamientos de Kansas City como prioridad absoluta del cuerpo técnico, hay un nombre que carga con el peso del ataque argentino de cara al debut del 16 de junio ante Argelia: Julián Álvarez.

La Araña cerró la temporada con 20 goles y 9 asistencias en 48 partidos con el Atlético de Madrid en 2025-26, terminando como el máximo goleador del club junto con Alexander Sørloth. Los mercados de goleador del torneo disponibles en KTO Bet, una casa de apuestas de Brasil, ya lo posicionan entre los candidatos a marcar en la fase de grupos.

El delantero cordobés arrastró molestias físicas en el tramo final del calendario europeo y llegó a Kansas con un esguince de tobillo que lo mantuvo fuera de la primera práctica abierta. El cuerpo técnico decidió preservarlo ante Honduras para que llegue en condiciones al estreno mundialista.

"Siempre trato de darlo mejor al equipo, a la gente. Nosotros vamos a dejar todo ahí para hacer lo mejor posible", declaró Álvarez desde la concentración argentina.

En Qatar 2022 convirtió cuatro goles en siete partidos, dos de ellos en la semifinal ante Croacia. Con ese doblete se convirtió en el jugador más joven en anotar dos tantos en una semifinal mundialista desde que Pelé lo hiciera en Suecia 1958.

En este ciclo también marcó en la Copa América 2024 ante Canadá y en las Eliminatorias rumbo al presente torneo.

Lautaro Martínez cerró la temporada con 22 goles en el Inter de Milán y ganó la Copa Italia, superando por dos goles la producción de Álvarez en las cinco grandes ligas. La competencia interna entre los dos delanteros más prolíficos del año europeo es el tipo de problema que cualquier técnico quisiera tener.

Para Lionel Scaloni, la decisión habitual fue hacer convivir a ambos: Álvarez como nueve o segundo delantero, con capacidad para generar situaciones más allá del gol. En el Grupo J, con Argelia, Austria y Jordania, esa complementariedad será el primer test real desde que el equipo se instaló en Estados Unidos.

La Argentina campeona defenderá el título con Álvarez como uno de los protagonistas centrales del ataque, a condición de que el tobillo responda en los días que quedan.



