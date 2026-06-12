Colapinto hizo un análisis feroz tras las prácticas libres para el Gran Premio de Barcelona: "El peor viernes..."

En un día cambiante, Franco Colapinto terminó décimo y decimoquinto en las primeras dos prácticas libres para el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1.

Tras los ensayos, el piloto argentino de Alpine rompió el silencio y consideró que, pese al puesto obtenido en el primer turno, "fue el peor viernes de la temporada".

"Se complicó, fue todo el viernes muy malo. No tenía buen grip. Fue el peor viernes de la temporada. En cuanto al balance y la velocidad del auto, fue muy malo. Hay muchas cosas por entender. Estamos muy lejos y muy lentos", lanzó.

Respecto al ritmo de carrera, el pilarense opinó que la escudería francesa está a "años luz" y cargó contra su monoplaza.

"En carrera, estamos a años luz. Está inmanejable el auto. Íbamos cuatro o cinco segundos más lentos que los autos de punta", indicó en charla con ESPN.

Además, Colapinto hizo hincapié en la necesidad de entender por qué suceden todos esos problemas, aunque tampoco pudo ocultar un dejo de resignación de cara al resto del fin de semana en Montmeló.

"Hay que entender la razón de por qué pasa esto, por qué estamos tan lentos y por qué estamos gastando tanto las gomas, si no vamos a tener que hacer 30 paradas, y ni así creo que llegamos...", completó.

"FUE EL PEOR VIERNES DE LA TEMPORADA". Franco Colapinto hizo el balance de las primeras dos prácticas libres del #BarcelonaGP.



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Cabe recordar que, este sábado, habrá una última prueba desde las 7:30, en tanto que la clasificación será a las 11:00. El evento principal en la Ciudad Condal arrancará el domingo a las 10:00.