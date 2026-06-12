Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

FÓRMULA 1

Colapinto hizo un análisis feroz tras las prácticas libres para el Gran Premio de Barcelona: "El peor viernes..."

Después de las prácticas libres para el Gran Premio de Barcelona, Franco Colapinto analizó la jornada y consideró que el balance fue pésimo.

EBalmaceda
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

En un día cambiante, Franco Colapinto terminó décimo y decimoquinto en las primeras dos prácticas libres para el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1.

Tras los ensayos, el piloto argentino de Alpine rompió el silencio y consideró que, pese al puesto obtenido en el primer turno, "fue el peor viernes de la temporada".

"Se complicó, fue todo el viernes muy malo. No tenía buen grip. Fue el peor viernes de la temporada. En cuanto al balance y la velocidad del auto, fue muy malo. Hay muchas cosas por entender. Estamos muy lejos y muy lentos", lanzó.

Respecto al ritmo de carrera, el pilarense opinó que la escudería francesa está a "años luz" y cargó contra su monoplaza.

"En carrera, estamos a años luz. Está inmanejable el auto. Íbamos cuatro o cinco segundos más lentos que los autos de punta", indicó en charla con ESPN.

Además, Colapinto hizo hincapié en la necesidad de entender por qué suceden todos esos problemas, aunque tampoco pudo ocultar un dejo de resignación de cara al resto del fin de semana en Montmeló.

"Hay que entender la razón de por qué pasa esto, por qué estamos tan lentos y por qué estamos gastando tanto las gomas, si no vamos a tener que hacer 30 paradas, y ni así creo que llegamos...", completó.

Cabe recordar que, este sábado, habrá una última prueba desde las 7:30, en tanto que la clasificación será a las 11:00. El evento principal en la Ciudad Condal arrancará el domingo a las 10:00.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

3
De Maná a Shakira: así fue la espectacular apertura musical del Mundial 2026 en México
Noticias

De Maná a Shakira: así fue la espectacular apertura musical del Mundial 2026 en México

4
El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026
Noticias

El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026

5
A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo
Noticias

A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo

Últimas noticias de Franco Colapinto